Butch Re: Момент стокновения патрульного автомобиля и ВАЗ-2115 на... #25





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1074

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:24 Цитата: Fasd:

Скажите тогда пункт ПДД который он нарушил.

На вскидку! Не предоставление преимущественного права проезда спецавтомобилю с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.

Второй вариант - раздел 8 "Маневрирование" пункт 5. В частности "Не допускается перестроение, в результате которого между движущимися транспортными средствами создается опасная дистанция." и "При перестроении водитель уступает дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения."

И в то же время

Цитата: Артем Марусич:

могут отступать от требований разделов 5 (кроме сигналов регулировщика), 8-18 настоящих Правил"

"...при условии обеспечения безопасности движения" и "Пользуются преимуществом они только убедившись, что им уступают дорогу."

В общем с обеих сторон есть упущения.

Нефиг отъезжая от места стоянки на обочине сразу во второй ряд перестраиваться. Под таким углом к проезжей части нет достаточного обзора второй полосы в левое боковое зеркало, либо голову сильно назад нужно повернуть и по линии обзора скорее всего окажется средняя стойка.

С другой стороны поздняя реакция на явно неадекватное поведение автомобиля.