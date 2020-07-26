сайлау курманов Re: Опубликован список кандидатов в депутаты Сената #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3924

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:59 Чего их так развелось, какой толк содержания этой армии бездельников, которые не могут даже возразить массовой коррупции и беспредела в стране. Чего они не могут принять жесточайшие законы от всего этого, как я их ненавижу, кто бы мне поверил