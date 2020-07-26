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§ NG.kz
Опубликован список кандидатов в депутаты Сената
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39453
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.20 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Центральной избирательной комиссии представили список из 58 кандидатов в депутаты Сената Парламента на выборах 12 августа, передает корреспондент Tengrinews.kz. От Костанайской области на одно место претендуют четверо.
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§ сайлау курманов
Re: Опубликован список кандидатов в депутаты Сената
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3924
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.07.20 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чего их так развелось, какой толк содержания этой армии бездельников, которые не могут даже возразить массовой коррупции и беспредела в стране. Чего они не могут принять жесточайшие законы от всего этого, как я их ненавижу, кто бы мне поверил
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