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§ NG.kz
Казахстанских предпринимателей больше не будут наказывать за нарушение карантина потребителями
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39453
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.20 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанские предприниматели не будут нести ответственность за нарушения карантина потребителями. Об этом заявил директор департамента национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" Шынгыс Темир.
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§ Добринцофф
Казахстанских предпринимателей больше не будут наказывать за нарушение карантина потребителями
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7387
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.07.20 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На замечания продавца надеть маску покупатель отреагировал агрессивно - он нанес удар кулаком одному мужчине в лицо и быстро покинул помещение,

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39373

У меня такой же дебошир был,он конечно никого не ударил,но на замечание что его не будут обслуживать пока не оденет маску,швырнул булку хлеб на стол,обматерил продавцов и удалился.

[Исправлено: Gljuk, 26.07.2020 - 22:20]
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§ Victor Yang
Re: Казахстанских предпринимателей больше не будут наказывать за...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12964
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.07.20 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В таком случае через месяц будет ещё одна волна.
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§ ACROS
Казахстанских предпринимателей больше не будут наказывать за нарушение карантина потребителями
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 798
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 26.07.20 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
такой же дебошир

Цитата:
Victor Yang:
будет ещё одна волна


Почему должны расплачиваться своим кошельком добросовестные продавцы, исполнительные водители автобусов и другие предприниматели, за какого то дурака ( те кто не носит маску и те кто его вольно или невольно его поддерживают):- власть и так ВОЗЛОЖИЛА свои карательные функции на эту категорию сферы услуг, за свои профессиональные ПРОМАХИ и откровенную БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ и ИМПОТЕНТНОСТЬ в противодействии угрозе распространения эпидемии коронавируса.
Писали же на билбордах фамилии злостных алиментщиков, так пусть пишут теперь фамилии и фото тех кто не носит маски и получил за это штраф от государства и подписать что эти люди повинны в болезни и смерти наших близких, может это быстрей до них дойдёт.

[Исправлено: Gljuk, 26.07.2020 - 22:22]
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§ Victor Yang
Казахстанских предпринимателей больше не будут наказывать за нарушение карантина потребителями
Victor Yang


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Сообщений: 12964
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.07.20 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Почему должны расплачиваться своим кошельком добросовестные продавцы, исполнительные водители автобусов и другие предприниматели, за какого то дурака

Ну, во-первых, это касается не только "дурака" - это касается всех. Во-вторых, не требуя ношения масок, предприниматели рискуют в будущем снова остаться без доходов на месяц. В-третьих, народ у нас такой - если с них не требовать - никто маски надевать и не будет. Хотя, наверное, у части населения уже привычка выработалась. Ставить на каждое здание полицейских нереально, а вот облавы делать - очень даже реально.

[Исправлено: Gljuk, 26.07.2020 - 23:02]
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§ сайлау курманов
Re: Казахстанских предпринимателей больше не будут наказывать за...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3924
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.07.20 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Те кто придумал эти законы, в том числе и стометровки и возрастные ограничения, заинтересован в том чтобы участковые могли под рукой иметь дойную корову в лице владельцев этих магазинов. Я на своей шкуре это испытал. В любое время можно провоцировать что угодно, привести собой алкаша без маски и продавцу вынести мозг, можно бородатого подростка. В этом плане комерсанты не защищены от произвола кого угодно...
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§ Добринцофф
Казахстанских предпринимателей больше не будут наказывать за нарушение карантина потребителями
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7387
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.07.20 - 00:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ставить на каждое здание полицейских нереально, а вот облавы делать - очень даже реально.

Почему облавы надо делать на предпринимателей,а не на покупателей?
Есть правило в магазине должна быть одета маска,поймали тебя ,получи штраф,что не так?
Почему если пешеход переходит дорогу в неположенном месте штрафуют пешехода,а не полицейского который должен следить за порядком?
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