ACROS Казахстанских предпринимателей больше не будут наказывать за нарушение карантина потребителями #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 798

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:33 Цитата: Добринцофф:

такой же дебошир

Цитата: Victor Yang:

будет ещё одна волна



Почему должны расплачиваться своим кошельком добросовестные продавцы, исполнительные водители автобусов и другие предприниматели, за какого то дурака ( те кто не носит маску и те кто его вольно или невольно его поддерживают):- власть и так ВОЗЛОЖИЛА свои карательные функции на эту категорию сферы услуг, за свои профессиональные ПРОМАХИ и откровенную БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ и ИМПОТЕНТНОСТЬ в противодействии угрозе распространения эпидемии коронавируса.

Писали же на билбордах фамилии злостных алиментщиков, так пусть пишут теперь фамилии и фото тех кто не носит маски и получил за это штраф от государства и подписать что эти люди повинны в болезни и смерти наших близких, может это быстрей до них дойдёт.



[Исправлено: Gljuk, 26.07.2020 - 22:22]