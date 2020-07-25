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§ NG.kz
Иммунитет к коронавирусу появился у половины казахстанцев - СМИ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39452
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.07.20 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам специалистов, самостоятельно выстраивать статистику переболевших коронавирусом они не в силах. Данные тестирований медцентры лишь передают эпидемиологам, которые и прогнозируют общую эпидситуацию в стране.
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§ Артем Марусич
Re: Иммунитет к коронавирусу появился у половины казахстанцев -...
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 186
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 25.07.20 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То, что в одном центре из 300 сдавших анализы людей - 60% переболело, еще не значит, что в стране переболело 50%.
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* Butch
Re: Иммунитет к коронавирусу появился у половины казахстанцев -...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1074
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 25.07.20 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
еще не значит, что в стране переболело 50%

Если условно из 18-ти миллионов будут подвергнуты тестированию 9 млн., и из этих 9-ти у 4,5-ой млн. будут обнаружены антитела, вы будете столь же уверенно подвергать сомнению предположение о 50-ти процентах?
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§ Тот самый
Иммунитет к коронавирусу появился у половины казахстанцев - СМИ
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 851
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 25.07.20 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как обычно заголовок не соответствует содержанию: какая половина казахстанцев? Наверняка пройти эти 300 тестов решили люди недавно переболевшие ОРВИ с симптомами коронавируса, вот поэтому их и 60%.

Если кто-то хочет экстраполировать результаты тестов на всё население, то надо и тесты проводить среди людей НЕболевших и НЕ обращавшихся за медпомощью. В Москве месяца 1,5 назад проводили СМС-рассылку с приглашением пройти тестирование, проводили по 70000 тестов в неделю. По итогам первой недели антитела обнаружили только у 12,5%.

[Исправлено: Тот самый, 25.07.2020 - 20:47]
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§ Дантист
Re: Иммунитет к коронавирусу появился у половины казахстанцев -...
Дантист


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Сообщений: 674
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 26.07.20 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как говаривали в старину-Брэхня. Желаемое выдают за действительность.
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§ elektron
Иммунитет к коронавирусу появился у половины казахстанцев - СМИ
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5429
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.07.20 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Как говаривали в старину-Брэхня.

Действительно, уже выявили, что антитела через 2-3 месяца после заболевания уже не измеряются. Что собственно и вакцинацию под вопрос ставит.
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§ maxsaf
Re: Иммунитет к коронавирусу появился у половины казахстанцев -...
maxsaf


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Сообщений: 7272
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.07.20 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
исследование на иммуноглобулин класса G. О чем это говорит?

Без понятия, ща в википедии гляну:

По концентрации IgG можно судить об иммунитете человека против кори, свинки, краснухи, гепатита B, ветрянки и других инфекционных болезней[13]. Однако уровень IgG не используется при диагностике аллергии[14][15].

Кто шарит, что это означает?
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§ Артем Марусич
Re: Иммунитет к коронавирусу появился у половины казахстанцев -...
Артем Марусич


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Сообщений: 186
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 26.07.20 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Если условно из 18-ти миллионов будут подвергнуты тестированию 9 млн., и из этих 9-ти у 4,5-ой млн. будут обнаружены антитела, вы будете столь же уверенно подвергать сомнению предположение о 50-ти процентах?


Нет.

Но 150 это не 4 500 000. Если это не было специальным тестированием - из 300 человек у части могли быть причины сделать анализ, к примеру они уже знают что болели коронавирусом и хотят узнать могут ли сдать плазму для переливания.

Плюс этот мед центр мог делать анализы в большей мере тем, кто живет рядом и обратился в него самостоятельно, а это не только географический отпечаток, то и демографический. С какой вероятностью инвалиды и пенсионеры, которые строго соблюдали карантин - вдруг решили сдать анализ и оказались среди этих 300 человек?

В статье же просто комментарий одного человека, который ничего не говорит о выборке (особенно о мотивах людей сдавших анализы). Скорее всего этот человек целенаправленно не проводил исследование, а просто озвучил результаты своей текущей работы, которая с подобным исследованием никак не связана. Вполне может быть, что подавляющим мотивом было понять "имею ли я иммунитет после болезни".

Это все равно, что стоматолог скажет, что из 1000 человек обратившихся к нему - 90% имеют проблемы с зубами, а еще 10 - с деснами. Глупо было бы считать, что 90% Казахстанцев имеют проблему с зубами, основываясь на подобных данных. Хотя наш воображаемый стоматолог назвал большую цифру, а мог бы назвать 10 000 или 100 000.

В вашем примере про 9млн сдавших анализы - процент популяции слишком высок, для того чтоб обсуждать мотивы, там будет вопрос только в техническом плане, про процент ложных тестов.
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* Butch
Иммунитет к коронавирусу появился у половины казахстанцев - СМИ
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1074
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 26.07.20 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:

Я с Вами отчасти согласен в отношении достаточной репрезентативности (пол, возраст, образ жизни и т.д.). Но в отношении причин склонен полагать что в большей мере играют роль параноидальные проявления и вот как раз они и дают основания предполагать какую-то более или менее приемлемую точность оценки.
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