Цитата: Butch:

Если условно из 18-ти миллионов будут подвергнуты тестированию 9 млн., и из этих 9-ти у 4,5-ой млн. будут обнаружены антитела, вы будете столь же уверенно подвергать сомнению предположение о 50-ти процентах?



Нет.



Но 150 это не 4 500 000. Если это не было специальным тестированием - из 300 человек у части могли быть причины сделать анализ, к примеру они уже знают что болели коронавирусом и хотят узнать могут ли сдать плазму для переливания.



Плюс этот мед центр мог делать анализы в большей мере тем, кто живет рядом и обратился в него самостоятельно, а это не только географический отпечаток, то и демографический. С какой вероятностью инвалиды и пенсионеры, которые строго соблюдали карантин - вдруг решили сдать анализ и оказались среди этих 300 человек?



В статье же просто комментарий одного человека, который ничего не говорит о выборке (особенно о мотивах людей сдавших анализы). Скорее всего этот человек целенаправленно не проводил исследование, а просто озвучил результаты своей текущей работы, которая с подобным исследованием никак не связана. Вполне может быть, что подавляющим мотивом было понять "имею ли я иммунитет после болезни".



Это все равно, что стоматолог скажет, что из 1000 человек обратившихся к нему - 90% имеют проблемы с зубами, а еще 10 - с деснами. Глупо было бы считать, что 90% Казахстанцев имеют проблему с зубами, основываясь на подобных данных. Хотя наш воображаемый стоматолог назвал большую цифру, а мог бы назвать 10 000 или 100 000.



В вашем примере про 9млн сдавших анализы - процент популяции слишком высок, для того чтоб обсуждать мотивы, там будет вопрос только в техническом плане, про процент ложных тестов.