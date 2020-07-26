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§ NG.kz
Казахстанских предпринимателей больше не будут наказывать за нарушение карантина потребителями
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39452
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.20 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанские предприниматели не будут нести ответственность за нарушения карантина потребителями. Об этом заявил директор департамента национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" Шынгыс Темир.
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§ Добринцофф
Re: Казахстанских предпринимателей больше не будут наказывать за...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7386
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.07.20 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На замечания продавца надеть маску покупатель отреагировал агрессивно - он нанес удар кулаком одному мужчине в лицо и быстро покинул помещение,

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39373

У меня такой же дебил был,он конечно никого не ударил,но на замечание что его не будут обслуживать пока не оденет маску,швырнул булку хлеб на стол,обматерил продавцов и удалился.
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§ Victor Yang
Re: Казахстанских предпринимателей больше не будут наказывать за...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12963
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.07.20 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В таком случае через месяц будет ещё одна волна.
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§ ACROS
Re: Казахстанских предпринимателей больше не будут наказывать за...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 798
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 26.07.20 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
такой же дебил

Цитата:
Victor Yang:
будет ещё одна волна


Почему должны расплачиваться своим кошельком добросовестные продавцы, исполнительные водители автобусов и другие предприниматели, за какого то ДЕБИЛА ( те кто не носит маску и те кто его вольно или невольно его поддерживают):- власть и так ВОЗЛОЖИЛА свои карательные функции на эту категорию сферы услуг, за свои профессиональные ПРОМАХИ и откровенную БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ и ИМПОТЕНТНОСТЬ в противодействии угрозе распространения эпидемии коронавируса. Если он ДЕБИЛ - то это уже клиника.
Писали же на билбордах фамилии злостных алиментщиков, так пусть пишут теперь фамилии и фото тех кто не носит маски и получил за это штраф от государства и подписать что эти люди повинны в болезни и смерти наших близких, может это быстрей до них дойдёт.
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