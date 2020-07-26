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§ NG.kz
Контроль за деятельностью такси усилили в Казахстане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39452
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.20 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В стране введены временные ограничения на перевозку пассажиров междугородным, межобластным и внутригородским общественным транспортом. Но, несмотря на карантинный режим, появляются незаконные перевозчики.
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§ ТаРо
Re: Контроль за деятельностью такси усилили в Казахстане
ТаРо


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 30.06.16
Отправлено: 26.07.20 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полный бред. Цифры взяты с потолка.Никакой статистики по перевозкам такси не существует.Определенно, чей-то заказ.
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§ Гога
Re: Контроль за деятельностью такси усилили в Казахстане
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2717
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.07.20 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
960 миллионов тенге в месяц стали теневым бизнесом", - отмечают в Комитете транспортного контроля.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39365
----Так создайте свою --госкомпанию - и зарабатывайте деньги в бюджет города. НО нет - это же работать надо , думать . Мы их лучше штрафами , штрафами , да побольше . :-P
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§ stratosfera_Z
Re: Контроль за деятельностью такси усилили в Казахстане
stratosfera_Z


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 13.02.19
Отправлено: 26.07.20 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Летел и в Астану и в Алмату, полно в салоне кашляющих людей, самолет битком, риска значит в самолёте нет, а в такси есть?! А транспортники пусть предположительно свои теневые доходы считают, вон директор в унитаз миллион сливал
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