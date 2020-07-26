Добринцофф Re: Казахстанских предпринимателей больше не будут наказывать за... #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 7386

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 18:02 Цитата:



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39373 На замечания продавца надеть маску покупатель отреагировал агрессивно - он нанес удар кулаком одному мужчине в лицо и быстро покинул помещение,Источник:

У меня такой же дебил был,он конечно никого не ударил,но на замечание что его не будут обслуживать пока не оденет маску,швырнул булку хлеб на стол,обматерил продавцов и удалился.