Цитата: Артем Марусич:

Для этого полицейским во многих странах и делают улучшенные ваерсии авто, чтоб они могли догнать нарушителя.

Не всегда достаточно быстрые. Была погоня, где ушёл нарушитель. Ну нет у полиции машин 300-400 км в час ездящих.

А если серьёзно,Цитата: elektron: обеспечение предусмотрительности безопасности движения. На всякий случай поясню, если впереди тебя идущий транспорт не уступает дорогу, то следует сбросит скорость. И убедившись, что обгон впереди идущего транспортного средства, не представляет другим участникам движения помех и опасности, обогнать его. Хотя в некоторых странах, создания коридора и уступить дорогу транспорту с "маячком" и возможно с сиреной вполне естественное действо. но тем не менее эти "маячки" всё же не несутся сломя голову...