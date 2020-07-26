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≡ Момент стокновения патрульного автомобиля и ВАЗ-2115 на трассе Костанай-Рудный попал на камеру		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Момент стокновения патрульного автомобиля и ВАЗ-2115 на трассе Костанай-Рудный попал на камеру
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39452
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео ДТП, в котором вчера, 26 июля, погиб 4-летний ребенок, обнародовала пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
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§ drakon
Момент стокновения патрульного автомобиля и ВАЗ-2115 на трассе Костанай-Рудный попал на камеру
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19679
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.07.20 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
2115 виновата. Точка

Полицай, виноват... :-o
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§ drakon
Момент стокновения патрульного автомобиля и ВАЗ-2115 на трассе Костанай-Рудный попал на камеру
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19679
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.07.20 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Нет, полиция будет ехать 70-80.

Пусть, едет, Полицай, хоть со скоростью-
120, по городу, чтобы догнать, нарушившего,
скорость на 5 км.час.Но не допускает, никаких
столкновений, с машинами, которые не
нарушают правила... :lol: :-o
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§ elektron
Момент стокновения патрульного автомобиля и ВАЗ-2115 на трассе Костанай-Рудный попал на камеру
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5429
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.07.20 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Для этого полицейским во многих странах и делают улучшенные ваерсии авто, чтоб они могли догнать нарушителя.

Не всегда достаточно быстрые. ;-) Была погоня, где ушёл нарушитель. Ну нет у полиции машин 300-400 км в час ездящих.
А если серьёзно,Цитата:
elektron: обеспечение предусмотрительности безопасности движения.
На всякий случай поясню, если впереди тебя идущий транспорт не уступает дорогу, то следует сбросит скорость. И убедившись, что обгон впереди идущего транспортного средства, не представляет другим участникам движения помех и опасности, обогнать его. Хотя в некоторых странах, создания коридора и уступить дорогу транспорту с "маячком" и возможно с сиреной вполне естественное действо. но тем не менее эти "маячки" всё же не несутся сломя голову...
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§ Козлов я
Момент стокновения патрульного автомобиля и ВАЗ-2115 на трассе Костанай-Рудный попал на камеру
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1586
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 26.07.20 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водитель Жигулей не убедился в безопасности выезда на левую полосу. Тем более, патрулька была с сиреной и огнями.
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§ Артем Марусич
Re: Момент стокновения патрульного автомобиля и ВАЗ-2115 на...
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 186
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 26.07.20 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Fasd:
Ну пусть тогда он по тротуару ездит.Или что по обочине не ехал.Разделительная полоса это островок безопасности он предназначен для того чтобы быть в безопасной зоне.

Ну, если бы вдоль трассы был тротуар, и машину занесло бы в другую сторону - полетел бы кувыркаться прямо по людям, а водителю ВАЗа, дали бы не до 5ти лет, а до 7ми.
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§ Артем Марусич
Re: Момент стокновения патрульного автомобиля и ВАЗ-2115 на...
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 186
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 26.07.20 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
На всякий случай поясню, если впереди тебя идущий транспорт не уступает дорогу, то следует сбросит скорость. И убедившись, что обгон впереди идущего транспортного средства, не представляет другим участникам движения помех и опасности, обогнать его.

Впереди идущий транспорт шел в другой полосе, его обгон не представлял опасности. До тех пор, пока ВАЗ не стал подрезать.
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§ elektron
Re: Момент стокновения патрульного автомобиля и ВАЗ-2115 на...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5429
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.07.20 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:

Просмотрел видео ещё пару раз, да согласен. На жиге походу хотел вообще через сплошную ехать :-x
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§ drakon
Момент стокновения патрульного автомобиля и ВАЗ-2115 на трассе Костанай-Рудный попал на камеру
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19679
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.07.20 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
До тех пор, пока ВАЗ не стал подрезать.

Цитата:
elektron:
На жиге походу хотел вообще через сплошную ехать

Я тоже посмотрел видио. ВАЗ никого не подрезает.
А что он, хотел? Кто знает?... :-o
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§ YESNO
Re: Момент стокновения патрульного автомобиля и ВАЗ-2115 на...
YESNO


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Сообщений: 36
Регистрация: 22.05.12
Отправлено: 26.07.20 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Жигулях увидел все таки жол полицию и думает что они проскочят .А они решили что он из не пропускает и по тормозам вдарили .
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§ drakon
Момент стокновения патрульного автомобиля и ВАЗ-2115 на трассе Костанай-Рудный попал на камеру
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19679
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.07.20 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
А они решили что он из не пропускает и по тормозам вдарили .

Весь КОстанайский Дорпол, разом - выпустить, на Автобан,
Четырёхполосный, да без Мигалок. Вывод - останется область,
без Дорпола... 8-) :-o :-o
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