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§ NG.kz
Вишня все дополнит
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39452
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.20 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вишни в этом году множество. Поспела она довольно рано. А так как стоит жара и сушь, то есть риск, что скоро они начнут осыпаться. Так что вишневыми заготовками сейчас надо заниматься интенсивно. К компотам, джемам и вареньям добавьте вишневые соусы. Одни можно сделать к шашлыку сейчас, другие сварить и закатать в банки.
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§ drakon
Re: Вишня все дополнит
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19679
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.07.20 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот купил вчера в магазине - штрудель.

Замороженный. Яблочно-клубничный.
Барбара его в духовке - спекла.
Посмотрю завтра, может вишнёвый есть?... :lol: :oops: :-P
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§ yudjin
Re: Вишня все дополнит
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6792
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.07.20 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот купил вчера в

неее неинтересно...
Я вот вчера собрал на даче последнюю вишню, жена сегодня налепила
и на обед натрескались
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