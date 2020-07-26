NG.kz Вишня все дополнит



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 15:41 Вишни в этом году множество. Поспела она довольно рано. А так как стоит жара и сушь, то есть риск, что скоро они начнут осыпаться. Так что вишневыми заготовками сейчас надо заниматься интенсивно. К компотам, джемам и вареньям добавьте вишневые соусы. Одни можно сделать к шашлыку сейчас, другие сварить и закатать в банки.

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