abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #12378





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4552

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:18 Цитата-/Трындычешь тут за власть, за против некоренных,Хоть бы как завуалировано бы тут ты тут не изголялся, уши торчат/









Не за власть а за объективность,заувилировано за объективность трындеть не умею,научи Алекс покажи мастер класс заувалированого трындежа)

За против некореных это против поуеховших ? Тут да уши торчат да не уши а по торс готов вылезти)