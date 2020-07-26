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§ NG.kz
Академик Кенжегали Сагадиев скончался от коронавируса
NG.kz

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Сообщений: 39452
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он скончался 25 июля на 82-м году жизни. Родственники подчеркнули, что все мероприятия по поводу прощальной церемонии, состоятся ровно через 1 год, 25 июля 2021 года. Это было последним завещанием Кенжегали Абеновича.
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§ pensioner
Re: Академик Кенжегали Сагадиев скончался от коронавируса
pensioner


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 92
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 26.07.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 70-х годах был у нас деканом в Алма-Атинском институте народного хозяйства. Вечная память.
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