Тот самый 4-летний ребенок погиб в ДТП с патрульным автомобилем в Костанайской области #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 851

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:56 Цитата: Vit:

Почему там так часто дтп происходит, непонятно



Вот-вот. Раньше между Затоболовкой и Кст тоже часто бились машины, хотя казалось бы всего 3-4 км 4-полосной дороги, даже на встречку для обгона выходить не нужно, что тут может случиться. Но были ДТП из-за пьяных и пр. торопыг. И по теории вероятности наверное - машин по этим 4-полосным дорогам в разы больше ездит, поэтому ДТП здесь и случаются.



[Исправлено: Тот самый, 25.07.2020 - 21:01]