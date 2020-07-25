/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 4-летний ребенок погиб в ДТП с патрульным автомобилем в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
4-летний ребенок погиб в ДТП с патрульным автомобилем в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39452
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.07.20 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Авария произошла на 10-м км трассы между Костанаем и Рудным сегодня, 25 июля, около 16.00. Служебный автомобиль ехал на другое ДТП, но сам стал участником аварии вместе с автомобилем ВАЗ-2115.
Читать новость

§ Козлов я
Re: 4-летний ребенок погиб в ДТП с патрульным автомобилем в...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1586
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 25.07.20 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, как жалко... А я видел эти машины, когда первая патрулька с мигалками пронеслась, через время "скорая" и еще одна патрулька. Все с сиренами и люстрами. Потом "скорая" назад пролетела с сиреной. :-(
Профайл

§ drakon
Re: 4-летний ребенок погиб в ДТП с патрульным автомобилем в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19678
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.07.20 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто виновен во втором ДТП?... :-o
Профайл

* Артем Марусич
4-летний ребенок погиб в ДТП с патрульным автомобилем в Костанайской области
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 186
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 25.07.20 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, сделают нормальную дорогу или попа пригласят освятить эту?

[Исправлено: Артем Марусич, 25.07.2020 - 18:35]
Профайл

§ abaika95
Re: 4-летний ребенок погиб в ДТП с патрульным автомобилем в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4552
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.07.20 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Интересно, сделают нормальную дорогу или попа пригласят освятить эту?/



Где у нас попы освещают дороги? И трасса Костанай-Рудный отнасительно неплохая
Профайл

§ drakon
4-летний ребенок погиб в ДТП с патрульным автомобилем в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19678
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.07.20 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Где у нас попы освещают дороги?

Поп, может, освЯтить дорогу... 8-) :-o
Профайл

§ Vit
Re: 4-летний ребенок погиб в ДТП с патрульным автомобилем в...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9576
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.07.20 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эта дорога не самая плохая в области. Широкая, места всем хватает. Почему там так часто дтп происходит, непонятно. Очень жаль ребёнка. Большая трагедия.
Профайл

§ abaika95
4-летний ребенок погиб в ДТП с патрульным автомобилем в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4552
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.07.20 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/освЯтить дорогу/


Где у нас попы дороги освЕщают и освЯщают?)


Цитата-/Почему там так часто дтп/



Гоняют до одури
Профайл

§ Козлов я
4-летний ребенок погиб в ДТП с патрульным автомобилем в Костанайской области
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1586
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 25.07.20 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Где у нас попы дороги освЕщают и освЯщают?)

Абайки не лезьте в стилистику и орфографию. Давно всем ясно, что вы далеки от этого.
Профайл

§ Тот самый
4-летний ребенок погиб в ДТП с патрульным автомобилем в Костанайской области
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 851
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 25.07.20 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Почему там так часто дтп происходит, непонятно


Вот-вот. Раньше между Затоболовкой и Кст тоже часто бились машины, хотя казалось бы всего 3-4 км 4-полосной дороги, даже на встречку для обгона выходить не нужно, что тут может случиться. Но были ДТП из-за пьяных и пр. торопыг. И по теории вероятности наверное - машин по этим 4-полосным дорогам в разы больше ездит, поэтому ДТП здесь и случаются.

[Исправлено: Тот самый, 25.07.2020 - 21:01]
Профайл

§ abaika95
Re: 4-летний ребенок погиб в ДТП с патрульным автомобилем в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4552
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.07.20 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Абайки не лезьте в стилистику и орфографию. Давно всем ясно, что вы далеки от этого./



Без проблем я не претендую на лавры Таноми 52 профессора орфографии) я пишу по сути а не для красоты слова, я не графоман
Профайл

§ Козлов я
4-летний ребенок погиб в ДТП с патрульным автомобилем в Костанайской области
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1586
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 26.07.20 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
я не графоман


Вот тут я с вами не соглашусь, поскольку ваша обильная писанина преобладает на всех темах.
Профайл

§ abaika95
4-летний ребенок погиб в ДТП с патрульным автомобилем в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4552
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.07.20 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/на всех темах./




Ничуть не больше ваших картинок)

[Исправлено: abaika95, 26.07.2020 - 16:43]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Артем Марусич

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 79
Пользователей: 2
Всего: 81

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 46 Queries | 60 Files Loaded: 544.48 Ko | Raw HTML: 76.45 Ko -