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§ NG.kz
Машины застревают под путепроводом после ливня в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39451
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.20 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео, сделанное на пр. Назарбаева, прислали "НГ" очевидцы.
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§ drakon
Re: Машины застревают под путепроводом после ливня в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19678
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.07.20 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господа, а на этом Видео, есть - нарушения?... :lol: :oops:
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§ сайлау курманов
Re: Машины застревают под путепроводом после ливня в Костанае
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3921
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.07.20 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно, ливневки не способны пропустить такую лавину, значит надо её расширить, акимат! Ау , возьмите на заметку, надеюсь всё будет в ажуре
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§ Козлов я
Машины застревают под путепроводом после ливня в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1586
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 26.07.20 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это градище сейчас был в Партизане! Пришлось съезжать с дороги и прятать машину под деревом, иначе могло стекла разбить на скорости. :-o
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