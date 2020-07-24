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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8906
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.20 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
пью сегодня весь день..


Нет, это вредно, пить целый день.
Хотя может и полезно. От этого.
Не хорошего.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8906
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.07.20 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Я живу сейчас в СПБ.


Как смешно.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4552
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.07.20 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Трындычешь тут за власть, за против некоренных,Хоть бы как завуалировано бы тут ты тут не изголялся, уши торчат/




Не за власть а за объективность,заувилировано за объективность трындеть не умею,научи Алекс покажи мастер класс заувалированого трындежа)
За против некореных это против поуеховших ? Тут да уши торчат да не уши а по торс готов вылезти)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4552
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.07.20 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Поразительно, все тесты негативные/



Как у нас началось? Ща будете все пневмонией болеть
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5429
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.07.20 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Как у нас началось? Ща будете все пневмонией болеть

Да пока нет вроде, всё тихо. Большинство привиты же :lol:
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