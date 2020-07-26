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≡ Момент стокновения патрульного автомобиля и ВАЗ-2115 на трассе Костанай-Рудный попал на камеру		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Момент стокновения патрульного автомобиля и ВАЗ-2115 на трассе Костанай-Рудный попал на камеру
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39447
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео ДТП, в котором вчера, 26 июля, погиб 4-летний ребенок, обнародовала пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
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§ Fasd
Re: Момент стокновения патрульного автомобиля и ВАЗ-2115 на...
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 52
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 26.07.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этому полицейскому кто права выдал или на каком базаре он их купил.Я видео посмотрел я в шоке.Это надо додуматься по разделительной полосе ехать как будто спец полоса.Я если бы там люди стояли которые дорогу переходили или грузовик на аварийке был.Лучше бы там действительно так было и он бы в камаз влетел.Сразу видно по блату устроился на работу.
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§ Артем Марусич
Re: Момент стокновения патрульного автомобиля и ВАЗ-2115 на...
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 183
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 26.07.20 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормальная дорога: https://goo.gl/maps/KRvqYt2vNijDd7dU6

Для того, чтоб сменить направление или сойти с трассы - занимаешь дополнительную правую полосу, на ней перед съездом сбрасываешь скорость, съезжаешь. Потом в обратном порядке, на дополнительной полосе набираешь скорость и двигаешь дальше.
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§ Артем Марусич
Re: Момент стокновения патрульного автомобиля и ВАЗ-2115 на...
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 183
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 26.07.20 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Нормальная дорога: https://goo.gl/maps/KRvqYt2vNijDd7dU6

+5 миль и +5 минут - очередная нормальная дорога в очередном поселке: https://goo.gl/maps/UAqxFGvp4fvxHXY66
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§ elektron
Re: Момент стокновения патрульного автомобиля и ВАЗ-2115 на...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5425
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.07.20 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где только мозги у этих гонщиков?
Им мигалка наверное как броня?
Очередное доказательство уровня подготовки кадров.
Соболезнования родным и близким.
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§ Артем Марусич
Момент стокновения патрульного автомобиля и ВАЗ-2115 на трассе Костанай-Рудный попал на камеру
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 183
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 26.07.20 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Fasd:
Этому полицейскому кто права выдал или на каком базаре он их купил.Я видео посмотрел я в шоке.Это надо додуматься по разделительной полосе ехать как будто спец полоса.

Он на эту полосу рискуя жизнью наехал потому, что в его полосе внезапно оказалась практически стоячий автомобиль, который не посмотрев в зеркала и не уступив ему дорогу подрезал его.

[Исправлено: Артем Марусич, 26.07.2020 - 14:01]
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§ Артем Марусич
Re: Момент стокновения патрульного автомобиля и ВАЗ-2115 на...
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 183
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 26.07.20 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и наехал он на обочину не по своему желанию, а просто машину повело в момент экстренного торможения.
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* drakon
Момент стокновения патрульного автомобиля и ВАЗ-2115 на трассе Костанай-Рудный попал на камеру
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19674
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.07.20 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
в зеркала и не уступив ему дорогу подрезал его.

Он должен был, полицай, объехать,
машину, с правой стороны... :lol: ;-)
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§ elektron
Момент стокновения патрульного автомобиля и ВАЗ-2115 на трассе Костанай-Рудный попал на камеру
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5425
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.07.20 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Да и наехал он на обочину не по своему желанию, а просто машину повело в момент экстренного торможения.

А куда гнать то было, он что скорая?
Та же мигалка не даёт права нарушать ПДД и скоростной режим.
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§ Vit
Re: Момент стокновения патрульного автомобиля и ВАЗ-2115 на...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9576
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.07.20 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2115 виновата. Точка
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§ Fasd
Момент стокновения патрульного автомобиля и ВАЗ-2115 на трассе Костанай-Рудный попал на камеру
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 52
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 26.07.20 - 14:12
Комментарий проходит проверку.
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§ Fasd
Момент стокновения патрульного автомобиля и ВАЗ-2115 на трассе Костанай-Рудный попал на камеру
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 52
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 26.07.20 - 14:15
Комментарий проходит проверку.
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§ Артем Марусич
Момент стокновения патрульного автомобиля и ВАЗ-2115 на трассе Костанай-Рудный попал на камеру
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 183
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 26.07.20 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Та же мигалка не даёт права нарушать ПДД и скоростной режим.

Скоростной режим - дает.
"Водители транспортных средств оперативных и специальных служб с включенным проблесковым маячком синего и (или) красного цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований разделов 5 (кроме сигналов регулировщика), 8-18 настоящих Правил"

Скорость движения это раздел 10 - в диапазон 8-18 попадает.

[Исправлено: Артем Марусич, 26.07.2020 - 14:24]
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§ elektron
Момент стокновения патрульного автомобиля и ВАЗ-2115 на трассе Костанай-Рудный попал на камеру
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5425
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.07.20 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:

Будь то простой водитель или с "маячком" в первую очередь и всегда, ставится обеспечение предусмотрительности безопасности движения.
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§ Артем Марусич
Re: Момент стокновения патрульного автомобиля и ВАЗ-2115 на...
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 183
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 26.07.20 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
скоростной режим

Для этого полицейским во многих странах и делают улучшенные ваерсии авто, чтоб они могли догнать нарушителя.

Если полицейский заметил как мимо него проехала машина со скоростью 120, там где можно 100 - ему нужно ехать минимум 130, для того чтоб догнать нарушителя. А если он (нарушитель) еще в город заехал со скоростью 65, где ограничение 60 - все, скрылся? Нет, полиция будет ехать 70-80.
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