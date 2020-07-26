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Куратор темы: drakon
§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2717
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.07.20 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
С Праздником! Товарищи, Моряки..----Спасибо !!!
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8906
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.07.20 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Цена - 69 центов,


330 тенге по нашему.
У нас по сто. Красные.
Жёлтые не знаю сколько.
А квадратных у вас нет что ли в продаже?
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19674
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.07.20 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
квадратных у вас нет что ли в продаже?

Алекс, пока - не встречал, квадратные.

Но говорят, что скоро будут.
Как появятся, сразу - сообщу... :lol: :oops:
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§ Vit
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9576
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.07.20 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракон я знаю что ты любишь такое. Смотри какой лимонад делаю. Имбирь,лимон, мята, мед. Каждый день пей и не будешь болеть)))
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