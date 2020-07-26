





(Полноправные пользователи) Сообщений: 183

Регистрация: 27.04.18 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 14:37 Цитата: elektron:

скоростной режим

Для этого полицейским во многих странах и делают улучшенные ваерсии авто, чтоб они могли догнать нарушителя.



Если полицейский заметил как мимо него проехала машина со скоростью 120, там где можно 100 - ему нужно ехать минимум 130, для того чтоб догнать нарушителя. А если он (нарушитель) еще в город заехал со скоростью 65, где ограничение 60 - все, скрылся? Нет, полиция будет ехать 70-80.