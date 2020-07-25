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§ NG.kz
Иммунитет к коронавирусу появился у половины казахстанцев - СМИ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39444
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.07.20 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам специалистов, самостоятельно выстраивать статистику переболевших коронавирусом они не в силах. Данные тестирований медцентры лишь передают эпидемиологам, которые и прогнозируют общую эпидситуацию в стране.
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§ Артем Марусич
Re: Иммунитет к коронавирусу появился у половины казахстанцев -...
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 176
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 25.07.20 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То, что в одном центре из 300 сдавших анализы людей - 60% переболело, еще не значит, что в стране переболело 50%.
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§ Butch
Re: Иммунитет к коронавирусу появился у половины казахстанцев -...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1072
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 25.07.20 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
еще не значит, что в стране переболело 50%

Если условно из 18-ти миллионов будут подвергнуты тестированию 9 млн., и из этих 9-ти у 4,5-ой млн. будут обнаружены антитела, вы будете столь же уверенно подвергать сомнению предположение о 50-ти процентах?
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§ Тот самый
Иммунитет к коронавирусу появился у половины казахстанцев - СМИ
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 851
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 25.07.20 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как обычно заголовок не соответствует содержанию: какая половина казахстанцев? Наверняка пройти эти 300 тестов решили люди недавно переболевшие ОРВИ с симптомами коронавируса, вот поэтому их и 60%.

Если кто-то хочет экстраполировать результаты тестов на всё население, то надо и тесты проводить среди людей НЕболевших и НЕ обращавшихся за медпомощью. В Москве месяца 1,5 назад проводили СМС-рассылку с приглашением пройти тестирование, проводили по 70000 тестов в неделю. По итогам первой недели антитела обнаружили только у 12,5%.

[Исправлено: Тот самый, 25.07.2020 - 20:47]
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§ Дантист
Re: Иммунитет к коронавирусу появился у половины казахстанцев -...
Дантист


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Сообщений: 674
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 26.07.20 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как говаривали в старину-Брэхня. Желаемое выдают за действительность.
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§ elektron
Иммунитет к коронавирусу появился у половины казахстанцев - СМИ
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5422
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.07.20 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Как говаривали в старину-Брэхня.

Действительно, уже выявили, что антитела через 2-3 месяца после заболевания уже не измеряются. Что собственно и вакцинацию под вопрос ставит.
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