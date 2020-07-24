Приходит какая-то истеричка в больницу и говорит: "АААА, вы плохо лечите моих родителей, соседи по палате отлично разбираются в уколах, они сказали, что уколы делают не те".

И да, я тоже переживаю за своих родителей, какого х** им не выделили отдельную палату? Чем её родители лучше моих??? Судя по видео, она 2 слова связать не может, зато интернетов начиталась. В тех же самых интернетах на каждом углу написано - "Если вам больше 65 лет, иммунитет вашего организма ослаблен, не нужно ходить в гости и не нужно принимать гостей."

Как так получилось, что неходячий инвалид заразился???





Цитата: Более того, руководство больницы нашло возможность определить супругов Базарбаевых в одну палату из разных отделений.



При условии, что больничных коек не хватает, сколько человек выселили в коридор в угоду этой истеричке?