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≡ "Пусть аким мне поможет!" - Спасти болеющих пневмонией родителей потребовала на пикете жительница Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Пусть аким мне поможет!" - Спасти болеющих пневмонией родителей потребовала на пикете жительница Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39444
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.20 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жительница Костаная Сауле БАЗАРБАЕВА сегодня, 24 июля, вышла на одиночный пикет на площадь перед акиматом Костанайской области. Она потребовала встречи с главой региона Архимедом Мухамбетовым.
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§ Butch
Re: "Пусть аким мне поможет!" - Спасти болеющих...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1072
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 24.07.20 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
И зачем только некоторым людям голова, разве кроме того, что б в неё есть?

О! Это же очевидно! Чтобы прочим, с расширенным функционалом сей части тела, было не скучно и потешно.
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§ peshexod
Re: "Пусть аким мне поможет!" - Спасти болеющих...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3581
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 25.07.20 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Женщина переживает за родителей вот и пошла на открытый конфликт, но формально акимат прав.
Она ничем не лучше и не хуже других больных, если лечат по протоколу, то ничего другого наше государство просто не может гражданину дать вот и всё и тут уже вина не только акима, а системы которой он служит.
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§ Сыкымы
Re: "Пусть аким мне поможет!" - Спасти болеющих...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1269
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 26.07.20 - 03:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приходит какая-то истеричка в больницу и говорит: "АААА, вы плохо лечите моих родителей, соседи по палате отлично разбираются в уколах, они сказали, что уколы делают не те".
И да, я тоже переживаю за своих родителей, какого х** им не выделили отдельную палату? Чем её родители лучше моих??? Судя по видео, она 2 слова связать не может, зато интернетов начиталась. В тех же самых интернетах на каждом углу написано - "Если вам больше 65 лет, иммунитет вашего организма ослаблен, не нужно ходить в гости и не нужно принимать гостей."
Как так получилось, что неходячий инвалид заразился???


Цитата:
Более того, руководство больницы нашло возможность определить супругов Базарбаевых в одну палату из разных отделений.


При условии, что больничных коек не хватает, сколько человек выселили в коридор в угоду этой истеричке?
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§ Vit
"Пусть аким мне поможет!" - Спасти болеющих пневмонией родителей потребовала на пикете жительница Костаная
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9574
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.07.20 - 07:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может она неправильно все поняла. В больнице врачи помимо протокола ещё советуют дополнительные лекарства покупать. В моем случаи мне отхаркивающие средства советовали купить и принимать. А одна санитарка посоветовала народное средство, говорила что родня так у неё вылечилась. Когда выписывали, лечищий врач тоже, тет на тет посоветовала несколько народных средств. Люди помогают, советуют как могут, ведь официально лекарств от ковид не существуют. Возможно наша героиня панику и подняла считая что в больнице нету лекарств.
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§ maxsaf
"Пусть аким мне поможет!" - Спасти болеющих пневмонией родителей потребовала на пикете жительница Костаная
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7271
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.07.20 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
лечищий врач тоже, тет на тет

Врач. Слово то какое.
Тот кто хочет урвать побольше - рвач. А этот - врач :lol: Врет постоянно?)))
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