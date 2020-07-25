abaika95 Тихая война во дворе в центре Костаная #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4548

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:43 Цитата-/Сами задерживали строителей - сейчас получайте ночную стройку. Подрядчику нужно уложиться в срок./









Тут наверно в заметке больше возмущения почему сотрудница 102 не компетентна в юридических вопросах?





Ответ простой

Зарплата.

В стране всё в это упирается

Особенно в гос структурах

Повысить зарплату придут компетентные спецы

А сейчас у всех логика одна(особенно у молодежи)

Мне платят 150 тыс так я не то что работать не будут так ещё начну вредить за эти деньги)