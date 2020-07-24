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§ NG.kz
Любишь малину - бериcь за секатор!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39443
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.20 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Благоприятная для малины погода этим летом радует дачников обилием вкусных и полезных рубиновых ягод на кустах. Еще в разгаре их сбор и переработка, но об урожае на будущий год вскоре уже надо будет подумать. И не просто подумать, а взять в руки секатор и действовать.
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§ maxsaf
Re: Любишь малину - бериcь за секатор!
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7270
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.07.20 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я до весны ниче не трогаю и не обрезаю. Старые засохшие и бесполезные ветки помогают молодым выстоять снегопады. Хотя в прошлом году снега было столько, что даже это не помогло - все сломал снег. Но малина живучая - по весне поднял, подвязал и часть продолжила плодоносить. Молодых побегов в этом году очень много, а ягоды значительно меньше, чем в прошлом.
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§ yudjin
Re: Любишь малину - бериcь за секатор!
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6791
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.07.20 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
ягоды значительно меньше, чем в прошлом.

У меня малины в этом году полно... сегодня литра 4 собрал, в среду, столько же...на прошлой неделе по 7 л собирали...2 часа на это уходит. Уже литров 25... Учитывая, что цена на неё 1500 тн за литр... то ежегодную оплату уже только ей перекрыли. Конечно всё не продаю...наверное 10 л продал соседям, коллегам. Сами и заморозили с сахаром свежую, и варенье, и в компот.
Заметил, что влажная весна или хороший полив в мае-начале июня способствует большему урожаю.
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§ yudjin
Любишь малину - бериcь за секатор!
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6791
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.07.20 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ленинском пути писали, что привозные яблоки В Костанае по тыщи за кило стали...
Кто их сейчас покупает, когда свои на даче такие:

Сорт Марина из Омского питомника. Начали красивыми становиться и падать.
Без всякой химии и обработки...с червячками местами)
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