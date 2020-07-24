Цитата: maxsaf:

ягоды значительно меньше, чем в прошлом.

У меня малины в этом году полно... сегодня литра 4 собрал, в среду, столько же...на прошлой неделе по 7 л собирали...2 часа на это уходит. Уже литров 25... Учитывая, что цена на неё 1500 тн за литр... то ежегодную оплату уже только ей перекрыли. Конечно всё не продаю...наверное 10 л продал соседям, коллегам. Сами и заморозили с сахаром свежую, и варенье, и в компот.

Заметил, что влажная весна или хороший полив в мае-начале июня способствует большему урожаю.