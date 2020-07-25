Тот самый Иммунитет к коронавирусу появился у половины казахстанцев - СМИ #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 849

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:36 Как обычно заголовок не соответствует содержанию: какая половина казахстанцев? Наверняка пройти эти 300 тестов решили люди недавно переболевшие ОРВИ с симптомами коронавируса, вот поэтому их и 60%.



Если кто-то хочет экстраполировать результаты тестов на всё население, то надо и тесты проводить среди людей НЕболевших и НЕ обращавшихся за медпомощью. В Москве месяца 1,5 назад проводили СМС-рассылку с приглашением пройти тестирование, проводили по 70000 тестов в неделю. По итогам первой недели антитела обнаружили только у 12,5%.



[Исправлено: Тот самый, 25.07.2020 - 20:47]