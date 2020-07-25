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≡ 4-летний ребенок погиб в ДТП с патрульным автомобилем в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
4-летний ребенок погиб в ДТП с патрульным автомобилем в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39443
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.07.20 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Авария произошла на 10-м км трассы между Костанаем и Рудным сегодня, 25 июля, около 16.00. Служебный автомобиль ехал на другое ДТП, но сам стал участником аварии вместе с автомобилем ВАЗ-2115.
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§ Козлов я
Re: 4-летний ребенок погиб в ДТП с патрульным автомобилем в...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1580
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 25.07.20 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, как жалко... А я видел эти машины, когда первая патрулька с мигалками пронеслась, через время "скорая" и еще одна патрулька. Все с сиренами и люстрами. Потом "скорая" назад пролетела с сиреной. :-(
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§ drakon
Re: 4-летний ребенок погиб в ДТП с патрульным автомобилем в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19669
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.07.20 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто виновен во втором ДТП?... :-o
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§ Артем Марусич
4-летний ребенок погиб в ДТП с патрульным автомобилем в Костанайской области
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 176
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 25.07.20 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, сделают нормальную дорогу или попа пригласят освятить эту?

[Исправлено: Артем Марусич, 25.07.2020 - 18:35]
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§ abaika95
Re: 4-летний ребенок погиб в ДТП с патрульным автомобилем в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4547
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.07.20 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Интересно, сделают нормальную дорогу или попа пригласят освятить эту?/



Где у нас попы освещают дороги? И трасса Костанай-Рудный отнасительно неплохая
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§ drakon
4-летний ребенок погиб в ДТП с патрульным автомобилем в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19669
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.07.20 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Где у нас попы освещают дороги?

Поп, может, освЯтить дорогу... 8-) :-o
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§ Vit
Re: 4-летний ребенок погиб в ДТП с патрульным автомобилем в...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9573
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.07.20 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эта дорога не самая плохая в области. Широкая, места всем хватает. Почему там так часто дтп происходит, непонятно. Очень жаль ребёнка. Большая трагедия.
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