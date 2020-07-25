Козлов я Re: 4-летний ребенок погиб в ДТП с патрульным автомобилем в... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1580

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:16 Блин, как жалко... А я видел эти машины, когда первая патрулька с мигалками пронеслась, через время "скорая" и еще одна патрулька. Все с сиренами и люстрами. Потом "скорая" назад пролетела с сиреной.