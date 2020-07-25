таноми52 Николай ВОРОНИН: Можно ли верить армии права и порядка? #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1889

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:49 //вы вон грамотно пишите...//



Уже оправдывает моё присутствие на форуме, хотя бы как пример написания (когда как даже статьи в НГ кишат орфографическими и грамматическими ошибками). Вот, например, надо было "пИшете", а не "пишИте"



//а смыла в этом никакого)//



Да на фиг смыслы! Какой смысл в пятиличии мнений одного Абайки? И вообще, 112 и 211 неистребимы, не стало этого графомана, появился более молодой, а значит более энергичный со своим потоком (боюсь уточнять)