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§ NG.kz
Тихая война во дворе в центре Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39441
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.07.20 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан, среди 128 стран мира в 2020 году занял 62 место в Индексе верховенства закона, который ежегодно составляет World Justice Project (Всемирный проект правосудия). Можно сказать, он у нас есть, но исполнять его не всегда обязательно, другими словами правовое государство на половину.
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§ Козлов я
Re: Тихая война во дворе в центре Костаная
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1579
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 25.07.20 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Victor Yang
Re: Тихая война во дворе в центре Костаная
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12961
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.07.20 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сами задерживали строителей - сейчас получайте ночную стройку. Подрядчику нужно уложиться в срок.
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§ abaika95
Тихая война во дворе в центре Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4546
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.07.20 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Сами задерживали строителей - сейчас получайте ночную стройку. Подрядчику нужно уложиться в срок./




Тут наверно в заметке больше возмущения почему сотрудница 102 не компетентна в юридических вопросах?


Ответ простой
Зарплата.
В стране всё в это упирается
Особенно в гос структурах
Повысить зарплату придут компетентные спецы
А сейчас у всех логика одна(особенно у молодежи)
Мне платят 150 тыс так я не то что работать не будут так ещё начну вредить за эти деньги)
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