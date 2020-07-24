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Куратор темы: Козлов я
§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1577
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 24.07.20 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
РЕМОНТ МОСКИТНОЙ СЕТКИ
Многие пользуются москитной сеткой и она вполне оправдывает доверие. Однако является материалом нежным и не терпит грубого отношения к ней. В результате в ней появляются дырки,через которые внутрь помещения попадают насекомые.


Можно заклеить дырки скотчем, но выглядит это не очень эстетично. Предлагается использовать для заклейки отверстий обыкновенную строительную серпянку, которая продается в магазинах.


Этой липкой лентой заклеить отверстие с двух сторон. Цвет,правда, может отличаться,но можно вырезать в виде кружка или сердечка, а то и закрасить фломастером. Если отлетит, то серпянки в рулоне много... Точно также можно поступить и с магнитной сеткой на дверях. Удачи!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1577
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 25.07.20 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ОТВЕТ ГАИШНИКУ
У автомобилистов есть такая традиция - поморгать фарами встречному транспорту,чтобы предупредить о посте ДП. Естественно, дорполовцы этого не любят и всячески стараются за это наказать водителя. Предлагается такой совет - на вопрос сотрудника ДП моргали ли вы светом отвечать утвердительно. -А зачем? -Я видел,что он движется с превышением скорости, что может привести к аварийной ситуации и поморгал ему, чтобы он снизил скорость.
Даже если эти слова занесут в протокол, то за это вас не накажут.
Удачи на дорогах!
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§ elektron
Советы на каждый день
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5421
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.07.20 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
У автомобилистов есть такая традиция - поморгать фарами встречному транспорту,чтобы предупредить о посте ДП.

В Норвегии тоже есть такая традиция, только они этим способом предупреждают, что на дороге олень. :lol:
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