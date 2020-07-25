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≡ Николай ВОРОНИН: Можно ли верить армии права и порядка?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Можно ли верить армии права и порядка?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39441
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.07.20 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане планируют усилить ответственность судей и правоохранительных органов за коррупционные преступления. Видимо, власть наконец-то поняла, что коррупция в стране приняла угрожающий размах.
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§ abaika95
Николай ВОРОНИН: Можно ли верить армии права и порядка?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4544
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.07.20 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А обвинять что увел тему опять начнут меня) господа давайте по теме ветки есть у кого какие суждение по вопросу расстрелов коррупционеров?)
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§ Козлов я
Николай ВОРОНИН: Можно ли верить армии права и порядка?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1577
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 25.07.20 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
есть у кого какие суждение по вопросу расстрелов коррупционеров?

Есть. Нам надо гранаты поменять. А то они не той системы.
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§ таноми52
Николай ВОРОНИН: Можно ли верить армии права и порядка?
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1888
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.07.20 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//вы вон грамотно пишите...//

Уже оправдывает моё присутствие на форуме, хотя бы как пример написания (когда как даже статьи в НГ кишат орфографическими и грамматическими ошибками). Вот, например, надо было "пИшете", а не "пишИте"

//а смыла в этом никакого)//

Да на фиг смыслы! Какой смысл в пятиличии мнений одного Абайки? И вообще, 112 и 211 неистребимы, не стало этого графомана, появился более молодой, а значит более энергичный со своим потоком (боюсь уточнять)
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§ elektron
Re: Николай ВОРОНИН: Можно ли верить армии права и порядка?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5421
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.07.20 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
у кого какие суждение по вопросу расстрелов коррупционеров?)

Ну зачем же сразу стрелять, можно конфисковать, осудить. Но!
Но начинать сверху наверное нужно, семейку там одну, другую потрясти.
Но опять таки до этого не дойдёт же дело. Значит и в целом смысла не имеет обсуждать. ;-)
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