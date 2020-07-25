abaika95 Николай ВОРОНИН: Можно ли верить армии права и порядка? #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4542

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:30 Смотрю Сталинойды и любителю репрессий проснулись)

Расстрелять,убить,высшая мера



Народ как вы не поймёте что такие меры это путь в пропасть особенно пока у нас



Ну были у нас уже в истории случаи когда людей убивали а через 25 лет ой оказывается то убили не за то,душегубы-подлецы чксты просто ошиблись, он не вор был а просто неугодный оказался вот на него и настучали и убили а семью высылали) небыло такого?)





Как только у нас введут высшую меру наказания за коррупцию то по странному стечению обстоятельств первые коррупционеры окажутся редакторы оппозиционных газет, политические активисты, предпрениматели кто идёт против власти,сразу найдутся дела 10летней давности где они там принтер где-то урвали ))





Ну не работает эта система расстрелов

Ну на кубе при Кастро стреляли что они лучше жить начали?

В Китае чиновников убивают и что все перестали воровать? Да как воровали так и воруют на место одних приходят другие и по новой давай хапать

Может пойти надо от обратного?

Как в Японии только ещё радикальне я уже несколько раз приводил пример

Чиновников меньше но у него зарплата ого-го, у него гос квартира, машина,соц обеспечение до старости,только работай на благо,только уличили в коррупции,все семью на мороз,счета замораживать и штраф непосильный до конца жизни

Может тогда человек задумается зачем ему воровать если у него и так уже все есть? А как ошибётся это у него отберут



[Исправлено: abaika95, 25.07.2020 - 12:31]