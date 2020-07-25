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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Можно ли верить армии права и порядка?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39440
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.07.20 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане планируют усилить ответственность судей и правоохранительных органов за коррупционные преступления. Видимо, власть наконец-то поняла, что коррупция в стране приняла угрожающий размах.
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§ Инквизитоp
Re: Николай ВОРОНИН: Можно ли верить армии права и порядка?
Инквизитоp


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Сообщений: 111
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 25.07.20 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Видимо, власть наконец-то поняла, что коррупция в стране приняла угрожающий размах.

В очередной раз поняла.
Цитата:
Сила и деньги стали главным доводом в любых спорах и тяжбах.

Может связи?
Цитата:
Думаю, если наши коррупционеры поймут, что могут лишиться жизни и имущества, то задумаются.

Нет. Преступник думает, как сделать так, чтобы его не поймали. Он не думает о наказании.
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§ Козлов я
Re: Николай ВОРОНИН: Можно ли верить армии права и порядка?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1575
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 25.07.20 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: Можно ли верить армии права и порядка?
таноми52


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Сообщений: 1887
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.07.20 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//если наши коррупционеры поймут, что могут лишиться жизни и имущества, то задумаются. Но для этого нужна твердая воля власти. Наша власть на это не пойдет по понятным причинам//

Лишать имущества вплоть до личных вещей Превращать всю семью в нищебродов! Ведь ради БОГАТСТВА они идут на преступления, вот и нужен обратный эффект . Если и это не поможет - смертная казнь! Государство должно устранять тех, кто угрожает его существованию! Только возможны ли такие законы, если рыба гниёт с головы? Найдётся ли у нас свой Ли Куан Ю ?
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§ ACROS
Re: Николай ВОРОНИН: Можно ли верить армии права и порядка?
ACROS


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Сообщений: 797
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 25.07.20 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: //Наша власть на это не пойдет по понятным причинам.//

Тогда какой вывод из ваших слов: сменить эту "вашу" власть ??
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§ Козлов я
Николай ВОРОНИН: Можно ли верить армии права и порядка?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1575
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 25.07.20 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Лишать имущества вплоть до личных вещей Превращать всю семью в нищебродов!

Тут палка о двух концах. У нас в КЗ есть такой момент как клановость, родство. У кого-то отобрали все - вся родня будет побольше хапать, чтобы им помочь. Получается замкнутый круг. Проще тогда сразу применять высшую меру социальной защиты.
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§ таноми52
Николай ВОРОНИН: Можно ли верить армии права и порядка?
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1887
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.07.20 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:Козлов я У нас в КЗ есть такой момент как клановость, родство. У кого-то отобрали все - вся родня будет побольше хапать, чтобы им помочь. Получается замкнутый круг.


Значит, надо в законе учесть сию национальную особенность. Лишать и лидеров клана, рода имущества. Пусть и они несут ответственность за своих. Очень быстро эта нацособенность исчезнет. И тогда можно будет статью о солидарной ответственности в Законе отменить
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§ abaika95
Николай ВОРОНИН: Можно ли верить армии права и порядка?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4542
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.07.20 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю Сталинойды и любителю репрессий проснулись)
Расстрелять,убить,высшая мера

Народ как вы не поймёте что такие меры это путь в пропасть особенно пока у нас

Ну были у нас уже в истории случаи когда людей убивали а через 25 лет ой оказывается то убили не за то,душегубы-подлецы чксты просто ошиблись, он не вор был а просто неугодный оказался вот на него и настучали и убили а семью высылали) небыло такого?)


Как только у нас введут высшую меру наказания за коррупцию то по странному стечению обстоятельств первые коррупционеры окажутся редакторы оппозиционных газет, политические активисты, предпрениматели кто идёт против власти,сразу найдутся дела 10летней давности где они там принтер где-то урвали ))


Ну не работает эта система расстрелов
Ну на кубе при Кастро стреляли что они лучше жить начали?
В Китае чиновников убивают и что все перестали воровать? Да как воровали так и воруют на место одних приходят другие и по новой давай хапать
Может пойти надо от обратного?
Как в Японии только ещё радикальне я уже несколько раз приводил пример
Чиновников меньше но у него зарплата ого-го, у него гос квартира, машина,соц обеспечение до старости,только работай на благо,только уличили в коррупции,все семью на мороз,счета замораживать и штраф непосильный до конца жизни
Может тогда человек задумается зачем ему воровать если у него и так уже все есть? А как ошибётся это у него отберут

[Исправлено: abaika95, 25.07.2020 - 12:31]
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§ Козлов я
Re: Николай ВОРОНИН: Можно ли верить армии права и порядка?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1575
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 25.07.20 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Это который из вас четверых отвечал? Мне кажется третий. Либеральный демократ.
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§ abaika95
Николай ВОРОНИН: Можно ли верить армии права и порядка?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4542
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.07.20 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Это который из вас четверых отвечал? Мне кажется третий. Либеральный демократ./




Нас 5
Либерал
Консерватор
Нацпат
Левый радикал
Анархист


Живём по системе Василия Розанова был такой в начале прошлого века в России философ,публицист и критик,так его теория крайностей гласит "что на любой предмет надо иметь именно 1000 точек зрения" он к примеру в одной и той же газете мог выступит под своим именем как монархист и тут же под псевдонимом как социал-демократ) плохо это?)
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§ таноми52
Николай ВОРОНИН: Можно ли верить армии права и порядка?
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1887
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.07.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ишь ты! Под РОзанова косит! Какое самомнение при его-то грамотности!
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§ Козлов я
Николай ВОРОНИН: Можно ли верить армии права и порядка?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1575
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 25.07.20 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
плохо это?

Конечно.Хамелеонизм называется.

Цитата:
abaika95:
Живём по системе Василия Розанова

А втискивать свое мнение по любой публикации тоже Великий гуру учил?
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