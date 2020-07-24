Козлов я Советы на каждый день #136





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1575

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:30 РЕМОНТ МОСКИТНОЙ СЕТКИ

Многие пользуются москитной сеткой и она вполне оправдывает доверие. Однако является материалом нежным и не терпит грубого отношения к ней. В результате в ней появляются дырки,через которые внутрь помещения попадают насекомые.





Можно заклеить дырки скотчем, но выглядит это не очень эстетично. Предлагается использовать для заклейки отверстий обыкновенную строительную серпянку, которая продается в магазинах.





Этой липкой лентой заклеить отверстие с двух сторон. Цвет,правда, может отличаться,но можно вырезать в виде кружка или сердечка, а то и закрасить фломастером. Если отлетит, то серпянки в рулоне много... Точно также можно поступить и с магнитной сеткой на дверях. Удачи!