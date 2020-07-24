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≡ Женщину, сообщившую о химическом отравлении населения в Instagram, задержала полиция в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Женщину, сообщившую о химическом отравлении населения в Instagram, задержала полиция в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39439
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.20 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На своей странице в Instagram она писала о том, что пандемия коронавируса - это целенаправленное химическое отравление населения, и неизвестный самолет, летающий над Костанаем и прилегающими районами, используется именно в этих целях.
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§ Butch
Re: Женщину, сообщившую о химическом отравлении населения в...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1071
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 24.07.20 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Она заплатит а в голове ничего не останется

Голова штука такая, чтобы там что-то осталось нужно чтобы этому было за что зацепиться. А когда содержимое представляет собой воздух с одиноко парящим в нём неизвестным самолётом, цепляться там не к чему. :lol:
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§ Victor Yang
Re: Женщину, сообщившую о химическом отравлении населения в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12960
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.07.20 - 08:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гриня:
Пусть полиция докажет что она сказала не правду

То есть, всё-таки нас отравляют после 22.00? И всё это за "деньги от ВОЗ"? И только Лукашенко от них отказался? Это надо быть совсем недалёким, чтобы так думать.
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