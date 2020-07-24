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≡ Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась получить комментарий о покупке кислородных концентраторов у акима Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась получить комментарий о покупке кислородных концентраторов у акима Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39437
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.20 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
22 июля Архимед МУХАМБЕТОВ сообщил в своем Instagram-аккаунте о том, что в регион поступила очередная партия концентраторов, купленных спонсорами. Корреспондент «НГ» в комментариях спросила - неужели в бюджете нет средств на их приобретение?
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§ Серый волк
Re: Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась...
Серый волк


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Сообщений: 11258
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.07.20 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Survivor Puma:
Очередное бла, бла со стороны акима области Ладно комерцев напряг они то извернулись купили, а акимат конкретно что сделал? За полгода не смог организовать тендер и вовремя всё купить? Тогда на кой ляд он нужен

Ну зато на коллектив Абаек деньги нашлись. Они тут под одним ником круглые сутки строчат (наверное с кулерами и кондиционерами в здании) и вполне заменяют концентраторы, которые акимат не может купить.

Граждане абайки! (возможно и гражданки, хотя последнее время не ошибаются и пишут от мужского рода).
Я живу сейчас в СПБ. Так что когда вписуливаете как у меня плохо описывая сразу всю страну на 11 часовых поясов, можно не утруждаться и конкретно писать как всё у меня плохо в Питере.

Если я переду опять. Я вам сообщу. Но думаю это услуга для вас будет платная.
Надеюсь с тендером у вас проблем не будет. :lol:

Может кстати в клуб путешествий написать о жизни в Питере во время короны?
Пока дождь идет.... тексты набираю очень быстро. :lol:
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§ ACROS
Re: Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 796
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 24.07.20 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Survivor Puma:
на кой ляд он нужен


Тендер или аким ? Тендер и планирование своей работы по лечению населения, наверное - это прерогатива, наверное, облздравотдела?
Просто аким хотел сорвать лавры, аплодисменты и прочую земную славу, а тут "НГ" со своими неудобными вопросами.
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§ Survivor Puma
Re: Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась...
Survivor Puma


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 16.05.19
Отправлено: 24.07.20 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Такой аким, и ежу понятно, что имелось в виду
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§ MAN
Re: Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась...
MAN


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 03.04.19
Отправлено: 24.07.20 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ни чего личного! Коммерция, только коммерция и ни какого хозяйствования. Ах да, пиар и ещё раз пиар- читать (понты) :-$
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* abaika95
Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась получить комментарий о покупке кислородных концентраторов у акима Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4539
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.07.20 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/вас и так уже давно анархия с примесью бедлама и феодализма!Если к наместнику феодала прикрутить (саморезами/




Я сколько серого не читаю он настолько тронутый) в плохом смысле слова) человек может и соображает в бытовом смысле но в журналистом плане уже всё,его повело на темную сторону он не видит реальности и объективности восприятия,психическое расстройство помноженное на долгое пребывание вне сТраны описания а причем прибывание самого в стране долеко не райской со своими проблемами проецирует на него изливать всю эту словестную помойку) а мне приходится ее читать) мне и гоге двум фанатам) я его вылечить хочу а Гога его просто любит)

[Исправлено: abaika95, 24.07.2020 - 23:33]
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* abaika95
Re: Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4539
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.07.20 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/живу сейчас в СПБ. Так что когда вписуливаете как у меня плохо описывая сразу всю страну на 11 часовых поясов, можно не утруждаться и конкретно писать как всё у меня плохо в Питере./




Был бы ты человек с критическим мышлением сам бы описал свою помойку а так ты картинка мыслящего существа не больше ) небось из дома выходишь дворников таджиков опосаешься и страх в подсознании вызывает животную ненависть а домой приходишь и выливаешь свой героизм на форум города к которому не имеешь никакого отношения) бывает) часто с таким сталкивался) комплекс комплекс,ниче вылечим)
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§ peshexod
Re: Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3579
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 25.07.20 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понимаю зачем творить добро через акимат, сам раздай или общественникам отдай, а то и НГ вон средства собирают, да мало ли способов.
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§ Серый волк
Re: Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11258
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.07.20 - 00:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абаек пробило на их жалкие оскорбления! :lol:
Да кстати кто внимателен, они и приходящих в акимат женщин потом потоками вранья сопровождают. Типа начиталась в интернете и требует.
Так что веры таким абайкам и их акимам абсолютный крУУУУглый ноль!
:-)
Это впрочем обычная практика самых дешманских шпиков на форуме.

Таких подстилочного уровня, о которых столь противно говорить как о тряпке о которую ноги вытирают при входе.
Существо даже свою профессию дворника вспомнило. Наверное опыт был, но таджики выжили. :lol:
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§ Гога
Re: Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2713
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.07.20 - 01:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
его просто любит

---Лей , да только не заливай лишнего
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§ maxsaf
Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась получить комментарий о покупке кислородных концентраторов у акима Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7270
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.07.20 - 01:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
долеко

Дальний
Цитата:
abaika95:
опосаешься

Опасный
Верните Курчавого, он хоть и брешет - зато грамотно :lol: :lol:

[Исправлено: maxsaf, 25.07.2020 - 01:45]
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* abaika95
Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась получить комментарий о покупке кислородных концентраторов у акима Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4539
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.07.20 - 01:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сирый заерзал) а давече говорил не читает мои комменты а уж темболе не отвечает на них,даже отдельно про дворника выделил задело его что-то) тряпка задела видать,по лицу а может нет) в Москве таджики его доводили сейчас в СПб начнут,сирый бедненькой мой от своей головы не убежишь, ты как был боязлив на всякое так к старости им и пришел) а ты старенький уже,уже скоро..... Оставь после себя чтонибудь стоящее не только комменты на НГ а то о тебе лет через N-ять кроме комментов и вспомнить неочем будет)
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