/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Пусть аким мне поможет!" - Спасти болеющих пневмонией родителей потребовала на пикете жительница Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
"Пусть аким мне поможет!" - Спасти болеющих пневмонией родителей потребовала на пикете жительница Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39437
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.20 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жительница Костаная Сауле БАЗАРБАЕВА сегодня, 24 июля, вышла на одиночный пикет на площадь перед акиматом Костанайской области. Она потребовала встречи с главой региона Архимедом Мухамбетовым.
Читать новость

§ Butch
Re: "Пусть аким мне поможет!" - Спасти болеющих...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1071
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 24.07.20 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
И зачем только некоторым людям голова, разве кроме того, что б в неё есть?

О! Это же очевидно! Чтобы прочим, с расширенным функционалом сей части тела, было не скучно и потешно.
Профайл

§ peshexod
Re: "Пусть аким мне поможет!" - Спасти болеющих...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3579
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 25.07.20 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Женщина переживает за родителей вот и пошла на открытый конфликт, но формально акимат прав.
Она ничем не лучше и не хуже других больных, если лечат по протоколу, то ничего другого наше государство просто не может гражданину дать вот и всё и тут уже вина не только акима, а системы которой он служит.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 6
Зарегистрированные пользователи: abaika95

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 36
Пользователей: 1
Всего: 37

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 39 Queries | 60 Files Loaded: 544.48 Ko | Raw HTML: 49.17 Ko -