peshexod Re: "Пусть аким мне поможет!" - Спасти болеющих... #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3579

Регистрация: 25.06.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:20 Женщина переживает за родителей вот и пошла на открытый конфликт, но формально акимат прав.

Она ничем не лучше и не хуже других больных, если лечат по протоколу, то ничего другого наше государство просто не может гражданину дать вот и всё и тут уже вина не только акима, а системы которой он служит.