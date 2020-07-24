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§ NG.kz
Казахстанские медики получат соцвыплаты в случае заболевания вирусной пневмонией
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39437
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.20 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правила определяют порядок осуществления единовременной социальной выплаты работникам организаций здравоохранения, а также их семьям, в случае смерти от заражения КВИ или вирусной пневмонии по признакам, не исключающим СOVID-19.
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§ electro
Re: Казахстанские медики получат соцвыплаты в случае заболевания...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 320
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 24.07.20 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
т.е. просто безусловно платить мед.работникам нормальные деньги не вариант?
Обязательно надо заболеть/сдохнуть.

Вот истинное лицо государства
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