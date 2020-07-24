Цитата: abaika95:

Она заплатит а в голове ничего не останется

Голова штука такая, чтобы там что-то осталось нужно чтобы этому было за что зацепиться. А когда содержимое представляет собой воздух с одиноко парящим в нём неизвестным самолётом, цепляться там не к чему.