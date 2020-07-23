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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8904
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.07.20 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Если дома, то почему на середине участка? Может снова, какой-то магазин?.


Ну так иди и спроси, делов то.
А то фоткаешь без разрешения.
Может это площадка для американских ракет.
С ядерными боеголовками.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19663
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.07.20 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот маленький. Вылез на свет, через тернии.

А раз - вылез, это комуто - еужно... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8904
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.07.20 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А раз - вылез, это комуто - еужно...


Это к тебе тест на кв вылез.
Понюхай, если запах почувствуешь,
Значит отрицательный.
Ну или наоборот.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8904
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.20 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так что, цветок нюхал?
Кстати можешь свободно получить российский паспорт.
Вчера вышел новый закон о гражданстве.
Всё у кого был паспорт СССР, дадут российский.
Ну кто пожелает понятно.
Новое- не надо отказываться от гражданства, где проживёшь,
Кз или дойчланд.
Единственное условие - вид на жительство.
Отменили срок три года проживания.
Студенты наши, кз в России, через год после окончания автоматом
Паспорт. Раньше было три года.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8904
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.20 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скоро самолёты в Германию полетят.
В мае следующего года.

[Исправлено: alex_60, 24.07.2020 - 22:00]
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5418
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.07.20 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Студенты наши, кз в России, через год после окончания автоматом Паспорт. Раньше было три года.

Раньше, это когда? я в 1988-ом получил сразу Российский при достижении возраста. Правда при переезде в 1997-ом под "струю" попал, пришлось в срочном порядке менять ка Казахстанский. :-x
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19663
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.07.20 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В мае следующего года.

Закажу-ка билет... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8904
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.20 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Закажу-ка билет..


Да, заказывай заранее.
Представляю сколько немцев будет следующим летом в Кустанае.
И главное переводчиков не надо.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8904
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.20 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
? я в 1988-ом получил сразу Российский при достижении возраста.


88 год.
Как там паспорта менялись..
Но точно знаю, что в 86 и позднее по загранпаспорту СССР.
Ездил за рубежи...не раз
Рульки есть и реми Мартин употреблять.
Дракон в курсе.

[Исправлено: alex_60, 24.07.2020 - 22:45]
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8904
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.20 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Погода шепчет.

[Исправлено: alex_60, 24.07.2020 - 22:41]
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8904
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.20 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:


У вас арбузы тоже со складской?
Такие огромные лежат.
Перед входом в русские магазины.
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