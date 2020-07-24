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ACROS:
инспекционная поездка акима области по городу: он обращается к сопровождающему его акиму городскому - вот тут установить статуи лошадей, вот тут баранов (например), вот тут дурацких козлов( горных) поставить , вот тут батыра такого то , вот тут этого Константинова, вот тут гранитные бордюры, вот тут бордюры попроще, эту улицу переименовать, эту оставить, тут асфальт положить, тут брусчатку, тут деревья обрезать,
Простите а как же он ездит, если он город видел только с заднего сиденья едущей на красный или по встречке тонированной тойоты? Да и то по двум маршрутам.
Это мы можем представить. Ибо в этом городе родились и выросли. И каждый дом из более тысячи знаем где он стоит, как выглядит, кем и когда построен. И какая история у него. А иногда и какие камни где и заезды откуда.
Вот кажется невероятно, память человека несовершенна, но я смотрю на карту и знаю как выглядят по памяти эти все дома.
У меня даже не вопрос как он без специалистов определяет, ботаников, инженеров, где что должно быть и какие коммуникации и особенности, а вообще вопрос как он ездить может. Если кроме двух улиц его не возят?