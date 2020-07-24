maxsaf Re: Любишь малину - бериcь за секатор! #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7269

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:58 Я до весны ниче не трогаю и не обрезаю. Старые засохшие и бесполезные ветки помогают молодым выстоять снегопады. Хотя в прошлом году снега было столько, что даже это не помогло - все сломал снег. Но малина живучая - по весне поднял, подвязал и часть продолжила плодоносить. Молодых побегов в этом году очень много, а ягоды значительно меньше, чем в прошлом.