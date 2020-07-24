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§ NG.kz
Любишь малину - бериcь за секатор!
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39436
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.20 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Благоприятная для малины погода этим летом радует дачников обилием вкусных и полезных рубиновых ягод на кустах. Еще в разгаре их сбор и переработка, но об урожае на будущий год вскоре уже надо будет подумать. И не просто подумать, а взять в руки секатор и действовать.
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§ maxsaf
Re: Любишь малину - бериcь за секатор!
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7269
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.07.20 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я до весны ниче не трогаю и не обрезаю. Старые засохшие и бесполезные ветки помогают молодым выстоять снегопады. Хотя в прошлом году снега было столько, что даже это не помогло - все сломал снег. Но малина живучая - по весне поднял, подвязал и часть продолжила плодоносить. Молодых побегов в этом году очень много, а ягоды значительно меньше, чем в прошлом.
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