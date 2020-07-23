alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #4279





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8901

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:53 Так что, цветок нюхал?

Кстати можешь свободно получить российский паспорт.

Вчера вышел новый закон о гражданстве.

Всё у кого был паспорт СССР, дадут российский.

Ну кто пожелает понятно.

Новое- не надо отказываться от гражданства, где проживёшь,

Кз или дойчланд.

Единственное условие - вид на жительство.

Отменили срок три года проживания.

Студенты наши, кз в России, через год после окончания автоматом

Паспорт. Раньше было три года.