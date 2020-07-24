ACROS Re: Что день грядущий вам готовит? #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 796

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:18 Цитата: //И чем аргументированнее будут мнения, тем больше шансов, что министерство примет верное решение,//



Министерство у нас всегда принимает ВЕРНОЕ решение: например с утильсбором - все, абсалютно ВСЕ были против его введения, но почему то его приняли.



Цитата://мелкие крестьяне, у которых сегодня залогов нет и завтра они не появятся, значит, кредитование и их обойдет стороной/



Цитата: //Продал тонну пшеницы, получи субсидию//



Правильно: "цыплят по осени считают".



Не думаю: любой, даже очень мелкий крестьянин имеет городскую недвижимость, и не одну - оно и выступает в качестве залога.



Цитата://чтобы в сельскохозяйственной отрасли появилась наконец возможность брать кредиты на 12 лет под 5-6%//



правильней бы было на 10-12 лет под 2-3%. Под 5-6% уже сейчас выдают, правда - это короткие деньги: весной взял - осенью отдавай.



Цитата://что реализацию множества хозяйств отслеживать трудно. Невозможно.//



Полный бред - и тогда и сейчас, никакой проблемы в отслеживании купли продажи нет и не было. Ларчик просто открывается: крупным финансово-промышленным группам ТАК было ВЫГОДНО.



Цитата://Да пусть будет 3%//



Нынешний налог, он минимальный введён ещё в годы бардака и разрухи - для поддержки начинающих фермеров. Можно и 5-7% - от этого никто не разориться, терпимая сумма.