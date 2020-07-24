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§ NG.kz
Что день грядущий вам готовит?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39435
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.20 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока еще его можно обсудить. И чем аргументированнее будут мнения, тем больше шансов, что министерство примет верное решение, считают директор ТОО «Заря» Александр КЛИМКО и директор ТОО «Зуевка» Александр БОРОДИН. «НГ» пригласила именно их высказаться не только потому, что оба давно и успешно хозяйствуют, но и по той причине, что оба не растеряли общественного темперамента: считают важным высказываться, делать предложения в МСХ и сельхозуправление, выстраивать с властью диалог.
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§ ACROS
Re: Что день грядущий вам готовит?
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 796
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 24.07.20 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: //И чем аргументированнее будут мнения, тем больше шансов, что министерство примет верное решение,//

Министерство у нас всегда принимает ВЕРНОЕ решение: например с утильсбором - все, абсалютно ВСЕ были против его введения, но почему то его приняли.

Цитата://мелкие крестьяне, у которых сегодня залогов нет и завтра они не появятся, значит, кредитование и их обойдет стороной/

Цитата: //Продал тонну пшеницы, получи субсидию//

Правильно: "цыплят по осени считают".

Не думаю: любой, даже очень мелкий крестьянин имеет городскую недвижимость, и не одну - оно и выступает в качестве залога.

Цитата://чтобы в сельскохозяйственной отрасли появилась наконец возможность брать кредиты на 12 лет под 5-6%//

правильней бы было на 10-12 лет под 2-3%. Под 5-6% уже сейчас выдают, правда - это короткие деньги: весной взял - осенью отдавай.

Цитата://что реализацию множества хозяйств отслеживать трудно. Невозможно.//

Полный бред - и тогда и сейчас, никакой проблемы в отслеживании купли продажи нет и не было. Ларчик просто открывается: крупным финансово-промышленным группам ТАК было ВЫГОДНО.

Цитата://Да пусть будет 3%//

Нынешний налог, он минимальный введён ещё в годы бардака и разрухи - для поддержки начинающих фермеров. Можно и 5-7% - от этого никто не разориться, терпимая сумма.
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