Цитата: ACROS:

не те люди оказались у руля КПСС в начале 90-х

Ну так откуда тогда такая уверенность, что в КЗ сегодня те люди?

Я ведь просто имена привёл в пример.Цитата: ACROS:

КП КНР и шведская модель построения социального общества, доказывает что идеи основоположников марксизма-ленинизма правильные.

Не буду разглагольствовать, тем более утверждать, возможно, что и правильно. хотя сомневаюсь, что именно на этих идеях построение основано. Всё зависит от восприятия личного. И ещё больше от реализации. Основы идейности не изучал, вёл не про это речь. Но можем и об этом поговорить, что же не так в КЗ пошло?