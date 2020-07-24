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≡ Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась получить комментарий о покупке кислородных концентраторов у акима Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась получить комментарий о покупке кислородных концентраторов у акима Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39435
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.20 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
22 июля Архимед МУХАМБЕТОВ сообщил в своем Instagram-аккаунте о том, что в регион поступила очередная партия концентраторов, купленных спонсорами. Корреспондент «НГ» в комментариях спросила - неужели в бюджете нет средств на их приобретение?
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§ Серый волк
Re: Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11257
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.07.20 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Survivor Puma:
Очередное бла, бла со стороны акима области Ладно комерцев напряг они то извернулись купили, а акимат конкретно что сделал? За полгода не смог организовать тендер и вовремя всё купить? Тогда на кой ляд он нужен

Ну зато на коллектив Абаек деньги нашлись. Они тут под одним ником круглые сутки строчат (наверное с кулерами и кондиционерами в здании) и вполне заменяют концентраторы, которые акимат не может купить.

Граждане абайки! (возможно и гражданки, хотя последнее время не ошибаются и пишут от мужского рода).
Я живу сейчас в СПБ. Так что когда вписуливаете как у меня плохо описывая сразу всю страну на 11 часовых поясов, можно не утруждаться и конкретно писать как всё у меня плохо в Питере.

Если я переду опять. Я вам сообщу. Но думаю это услуга для вас будет платная.
Надеюсь с тендером у вас проблем не будет. :lol:

Может кстати в клуб путешествий написать о жизни в Питере во время короны?
Пока дождь идет.... тексты набираю очень быстро. :lol:
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§ ACROS
Re: Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 796
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 24.07.20 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Survivor Puma:
на кой ляд он нужен


Тендер или аким ? Тендер и планирование своей работы по лечению населения, наверное - это прерогатива, наверное, облздравотдела?
Просто аким хотел сорвать лавры, аплодисменты и прочую земную славу, а тут "НГ" со своими неудобными вопросами.
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§ Survivor Puma
Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась получить комментарий о покупке кислородных концентраторов у акима Костанайской области
Survivor Puma


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 16.05.19
Отправлено: 24.07.20 - 20:43
Комментарий проходит проверку.
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§ MAN
Re: Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась...
MAN


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 03.04.19
Отправлено: 24.07.20 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ни чего личного! Коммерция, только коммерция и ни какого хозяйствования. Ах да, пиар и ещё раз пиар- читать (понты) :-$
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