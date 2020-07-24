ACROS Re: "Пусть аким мне поможет!" - Спасти болеющих... #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 795

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:12 Цитата: Серый волк:

Городской акимат был проигнорирован как абсолютная пустышка



Городской акимат - это как "бесплатное" приложение к акиму области и областному центру: вот например,как происходит, (по моей фантазии), инспекционная поездка акима области по городу: он обращается к сопровождающему его акиму городскому - вот тут установить статуи лошадей, вот тут баранов (например), вот тут дурацких козлов( горных) поставить , вот тут батыра такого то , вот тут этого Константинова, вот тут гранитные бордюры, вот тут бордюры попроще, эту улицу переименовать, эту оставить, тут асфальт положить, тут брусчатку, тут деревья обрезать, тут не обрезать и так далее, при этом не спрашивая мнения акима города. Точно так же и ситуация в райцентрах: аким райцентра редко когда имеет своё мнение.



Цитата: abaika95:

Так либерализация у нас



Либерализация или импотентность ?? Тут один упрекнул или посоветовал мне не писать НЕЗНАКОМЫЕ для него умные слова. Постараюсь попроще: нет прав без обязанностей также как и не существуют обязанности без прав: или же жить в свободном( либерилизированом) обществе и быть свободным от него - это НОНСЕНС или же анархия батьки Махно. Пока существует орган насилия - государство, будут и должны существовать жесткие правила проживания в этом государстве.

Существует некий регламентированный порядок прохождения дел,в том числе и жалобы, требования - утверждённые этим же государством и оно должно САМО его четко придерживаться - наверное это и есть один из признаков цивилизованного государства. На практике сами же гос.чиновники его игнорируют или же играют на публику или же это демонстрация полной бескомпетентности, растерянности и даже импотентности временщиков во власти и паралича исполнительной власти от так называемых вызовов (матери, армянские машины и прочие граждане имеющие сильную и лужённую глотку).