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≡ "Пусть аким мне поможет!" - Спасти болеющих пневмонией родителей потребовала на пикете жительница Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Пусть аким мне поможет!" - Спасти болеющих пневмонией родителей потребовала на пикете жительница Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39434
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.20 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жительница Костаная Сауле БАЗАРБАЕВА сегодня, 24 июля, вышла на одиночный пикет на площадь перед акиматом Костанайской области. Она потребовала встречи с главой региона Архимедом Мухамбетовым.
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§ abaika95
Re: "Пусть аким мне поможет!" - Спасти болеющих...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4536
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.07.20 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скверная история....
Умрут родители не дай бог,все плохие,не помогали
Выживут, значит вопреки плохим врачам справились
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§ Vit
Re: "Пусть аким мне поможет!" - Спасти болеющих...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9572
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.07.20 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я считаю, что в городской больнице нет антибиотиков и препаратов для лечения коронавируса. 

Антибиотики есть, а вот препаратов для лечения короновируса нету, тут она права. Так их пока и в мире нету. Радоваться надо что родители в больнице лежат под присмотром врачей ещё и городской больнице где есть реанимационых палаты. а не дома на амбулаторном лечении. На сегодняшний день можно вас считать блатными. Выздоровление вам
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§ Сергей_я
Re: "Пусть аким мне поможет!" - Спасти болеющих...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3002
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 24.07.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Я считаю, что в городской больнице нет антибиотиков и препаратов для лечения коронавируса.

А вы все? Выписали вас? Или еще там ?
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§ Козлов я
Re: "Пусть аким мне поможет!" - Спасти болеющих...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1570
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 24.07.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знаю таких людей (в общем). Намерения,конечно, благие, но берут все горлом. Создать шумиху, поднять ажиотаж - это их принцип. Можно же по человечески поговорить.
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* drakon
"Пусть аким мне поможет!" - Спасти болеющих пневмонией родителей потребовала на пикете жительница Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19661
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.07.20 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему Базарбаеву, не - задержали,
не осудили? Видимо она всётака - правА... 8-) :-o
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§ Vit
"Пусть аким мне поможет!" - Спасти болеющих пневмонией родителей потребовала на пикете жительница Костаная
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9572
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.07.20 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Сергей меня выписали. Я отмечался. Флуд 822стр.
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§ abaika95
"Пусть аким мне поможет!" - Спасти болеющих пневмонией родителей потребовала на пикете жительница Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4536
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.07.20 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А почему Базарбаеву, не - задержали,не осудили?/



Так либерализация у нас) уже какой раз никакого не задерживают вон автомобилистов не задержали же в феврале)
И постановка вопроса у вас интересная по вашему если не задержали она права а если нет то не права?) Как это работает?)
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§ Серый волк
Re: "Пусть аким мне поможет!" - Спасти болеющих...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11256
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.07.20 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon: А почему Базарбаеву, не - задержали, не осудили? Видимо она всётака - правА... 8-) :-o

Видимо так и было.
Потому как если говорит не делают уколы, то это как бы заметно, даже отличить можно, когда делают и когда не делают. :lol:
Женщина абсолютно права что пошла отстаивать жизнь своих родителей.

А не стали трогать, очевидно потому, что большая часть того, что она говорила правда и с больницами под патронажем и назначенцами этого акимата всё очень и очень плохо.
А шум и разбирательства вылившиеся уже в республику им не с руки сейчас.
Ну и хорошо заметно доверие к местным властям.
Городской акимат был проигнорирован как абсолютная пустышка. К областному и правильно!
Дракон в своей цивилизованной Германии уже отвык от такого.

А тут по всей видимости законов выживания всего два. Большая куча денег для взяток или разъярённая родственница готовая штурмом брать акимат.
А тихие тихо помрут.
НГ будет искать реальные цифры умерших? Не полированные приезжими чинушами?
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§ elektron
"Пусть аким мне поможет!" - Спасти болеющих пневмонией родителей потребовала на пикете жительница Костаная
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5415
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.07.20 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну я бы понял, если за детей бы "орала". Да и чего вообще орать то?
Сама уже по фото не молода. Люди просто по старости умирают и медицина тут бессильна.
Сам отца и мать схоронил. Отцу 75-ть было (9-ть лет назад, в далёком уже 2011-ом году), матери 76-ть, спустя три года. И что бежать кричать, спасите моих родителей? Не умный менталитет - однако (ничего с чукчами общего, просто к слову - нравится :)) Молодые мрут, они, что типа хуже? Всех спасают, кого могут и нечего тут орать.

[Исправлено: elektron, 24.07.2020 - 13:39]
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§ Серый волк
"Пусть аким мне поможет!" - Спасти болеющих пневмонией родителей потребовала на пикете жительница Костаная
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11256
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.07.20 - 19:21
Комментарий проходит проверку.
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* ACROS
Re: "Пусть аким мне поможет!" - Спасти болеющих...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 795
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 24.07.20 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Городской акимат был проигнорирован как абсолютная пустышка


Городской акимат - это как "бесплатное" приложение к акиму области и областному центру: вот например,как происходит, (по моей фантазии), инспекционная поездка акима области по городу: он обращается к сопровождающему его акиму городскому - вот тут установить статуи лошадей, вот тут баранов (например), вот тут дурацких козлов( горных) поставить , вот тут батыра такого то , вот тут этого Константинова, вот тут гранитные бордюры, вот тут бордюры попроще, эту улицу переименовать, эту оставить, тут асфальт положить, тут брусчатку, тут деревья обрезать, тут не обрезать и так далее, при этом не спрашивая мнения акима города. Точно так же и ситуация в райцентрах: аким райцентра редко когда имеет своё мнение.

Цитата:
abaika95:
Так либерализация у нас


Либерализация или импотентность ?? Тут один упрекнул или посоветовал мне не писать НЕЗНАКОМЫЕ для него умные слова. Постараюсь попроще: нет прав без обязанностей также как и не существуют обязанности без прав: или же жить в свободном( либерилизированом) обществе и быть свободным от него - это НОНСЕНС или же анархия батьки Махно. Пока существует орган насилия - государство, будут и должны существовать жесткие правила проживания в этом государстве.
Существует некий регламентированный порядок прохождения дел,в том числе и жалобы, требования - утверждённые этим же государством и оно должно САМО его четко придерживаться - наверное это и есть один из признаков цивилизованного государства. На практике сами же гос.чиновники его игнорируют или же играют на публику или же это демонстрация полной бескомпетентности, растерянности и даже импотентности временщиков во власти и паралича исполнительной власти от так называемых вызовов (матери, армянские машины и прочие граждане имеющие сильную и лужённую глотку).
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