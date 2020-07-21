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ACROS:
не те люди оказались у руля КПСС в начале 90-х
Ну так откуда тогда такая уверенность, что в КЗ сегодня те люди?
Я ведь просто имена привёл в пример.Цитата:
ACROS:
КП КНР и шведская модель построения социального общества, доказывает что идеи основоположников марксизма-ленинизма правильные.
Не буду разглагольствовать, тем более утверждать, возможно, что и правильно. хотя сомневаюсь, что именно на этих идеях построение основано. Всё зависит от восприятия личного. И ещё больше от реализации. Основы идейности не изучал, вёл не про это речь. Но можем и об этом поговорить, что же не так в КЗ пошло?