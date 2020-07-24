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≡ Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась получить комментарий о покупке кислородных концентраторов у акима Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась получить комментарий о покупке кислородных концентраторов у акима Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39434
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.20 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
22 июля Архимед МУХАМБЕТОВ сообщил в своем Instagram-аккаунте о том, что в регион поступила очередная партия концентраторов, купленных спонсорами. Корреспондент «НГ» в комментариях спросила - неужели в бюджете нет средств на их приобретение?
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§ Козлов я
Re: Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1570
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 24.07.20 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ abaika95
Re: Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4536
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.07.20 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мдааааа а сотрудники то в пиар службе все профессиональнее и профессиональнее) умудрился удалить коммент от журналиста (значит вас не знают) а потом ещё в бан кинуть) видать ночью дело было,человек дома поругался с кем-то зашёл на рабочий аккаунт и давай модерировать)) хотя в нг тоже не все можно писать.......)) Ну тут хотябы открыто об этом говорят в соглашении)
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§ antonK
Re: Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 823
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 24.07.20 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
могли бы и попросить своих коллег, из соседнего города, рассказать, как заключать сделки за пару часов
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* Серый волк
Re: Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11256
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.07.20 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
antonK: могли бы и попросить своих коллег, из соседнего города, рассказать, как заключать сделки за пару часов

Зачем им????
Это же работать нуно!
А так навели глянец в своих аккаунтах в соцсетях, кинули прикормленной прессе фас как бобикам, чтоб об успехах лабали и порядок!
Ничего делать не нуно!

А то, что вопрос очень неудобный для них, ибо времени было вагон подготовиться даже для самых дурацких госзакупок - это немножко полироль с картинки аккаунта портит.

Самое интересное даже пронумерованный шпик отметил топорность пресухи. Может подсидеть хочет конкурентов по комментированию! ;-) ;-)

Работа то непыльная областные аккаунты поправлять и полировать изредка.
Не то, что в окопах НГ шпиком под забором круглые сутки. :lol: :lol:

В общем понятно теперь абсолютно что их статистике верить абсолютно нельзя. Скорее всего полируют и количество умерших так и не получивших помощи и заболевших и закопанных. А при их талантах в этих цифрах будут большие сюрпризы.
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§ abaika95
Re: Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4536
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.07.20 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/могли бы и попросить своих коллег, из соседнего города, рассказать, как заключать сделки за пару часов/




В Рудном по колесу что-ли? Так так и чем там дело закончилось?) Удасно за пару часов заключились?)
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§ abaika95
Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась получить комментарий о покупке кислородных концентраторов у акима Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4536
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.07.20 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/. Может подсидеть хочет конкурентов по комментированию!/


А я давно говорил я к ним хочу) ты же вот мечтал о России вот твоя мечта сбылась теперь вместе со мной под забором на НГ тут воюешь)




Цитата/Скорее всего полируют и количество умерших так и не получивших помощи и заболевших /


Для тех кто появляется только под постами о чиновниках костаная (причем подозрительно резво) сообщаю что у нас давно уже с официальных позиций ведётся разговор что умерших от непонятной пневмонии надо включать в статистику к коронавирусу,так что никакого секрета в этом нет)
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§ elektron
Re: Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5415
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.07.20 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Денежные средства в бюджете есть, но процедура по государственным закупкам длится несколько месяцев.//

Как таг, неужели так трудно дать поручение, заключить договор и купить? Что без этих убийственных тендеров ничего больше не можем? Как понимаю смысл всех тендеров скатывается просто к откатам. Почему бы просто не опросить пару, тройку фирм по предоставлению необходимых услуг, сравнить предложения и просто заключить по более выгодному предложению, договор? :-x
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§ URAL73
Re: Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась...
URAL73


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Сообщений: 9
Регистрация: 07.03.20
Отправлено: 24.07.20 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заголовок звучит таг, как будто у акима купили аппараты и попросили коммент. Предложения составлять ваще не могут.
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* Серый волк
Re: Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11256
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.07.20 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Радость то какая! Шпикам вкладку что сообщать по короне в методичку вложили! Теперь каждый прочитать может их офицальное "СООБЩАЮ"! :lol: :lol: Такая ценность! Может быть памятник поставить. В клумбе!

А ещё у них скрипты запрещены.
Цитирование в форуме через скрипт, а у них считают что разрешенные скрипты спалят их шпионские компьютеры с потрохами. :lol: :lol: Они ни цитировать ни фото вставить не могут. Хотя фото им не оплачивают.

Никогда их личных радостей, путешествий, интересностей на улицах не дождетесь. Только тупо функция вранья, как у их клоунских функционеров насяльников. :lol:
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§ Survivor Puma
Re: Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась...
Survivor Puma


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 16.05.19
Отправлено: 24.07.20 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередное бла, бла со стороны акима области
Ладно комерцев напряг они то извернулись купили, а акимат конкретно что сделал? За полгода не смог организовать тендер и вовремя всё купить? Тогда на кой ляд он нужен
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§ abaika95
Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась получить комментарий о покупке кислородных концентраторов у акима Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4536
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.07.20 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Никогда их личных радостей, путешествий, интересностей на улицах не дождетесь/

Страно от Серули который под забором воюет тоже не разу не видел фото о своей жизни только карикатуры которые он быстрей быстрей на коленке стряпает)

Цитата:
Серый волк:
А ещё у них скрипты запрещены. Цитирование в форуме через скрипт,


Да
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§ abaika95
Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась получить комментарий о покупке кислородных концентраторов у акима Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4536
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.07.20 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/За полгода не смог организовать тендер и вовремя всё купить? Тогда на кой ляд он нужен/




Действительно,даёшь Анархию!
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* Серый волк
Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась получить комментарий о покупке кислородных концентраторов у акима Костанайской области
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11256
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.07.20 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Цитата: Серый волк: А ещё у них скрипты запрещены. Цитирование в форуме через скрипт,

Ути пути! У насяльника разрешения спросил с его компа написать? :lol:

Цитата:
abaika95: Действительно,даёшь Анархию!


У вас и так уже давно анархия с примесью бедлама и феодализма!

Если к наместнику феодала прикрутить (саморезами :-) ) планшет, ноутбук и соцсети, от этого он цивилизованным не станет. Скорее странички, которые ведут его рабы, станут феодальными. :lol:
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§ Survivor Puma
Re: Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась...
Survivor Puma


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 16.05.19
Отправлено: 24.07.20 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Даешь нормального хозяйственника, который о народе и области думает, умеет грамотно руководить и организовывать
А не писать высокопарные отчеты в инстаграмм
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