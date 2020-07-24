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§ NG.kz
Женщину, сообщившую о химическом отравлении населения в Instagram, задержала полиция в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39434
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.20 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На своей странице в Instagram она писала о том, что пандемия коронавируса - это целенаправленное химическое отравление населения, и неизвестный самолет, летающий над Костанаем и прилегающими районами, используется именно в этих целях.
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§ Дантист
Re: Женщину, сообщившую о химическом отравлении населения в...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 673
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 24.07.20 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько их, таких сажают, штрафуют и все равно нет-нет да и пишут очередной бред. Ну теперь может поумнеет
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§ abaika95
Re: Женщину, сообщившую о химическом отравлении населения в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4533
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.07.20 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем суд? Она заплатит а в голове ничего не останется

Берете ее, везёте на аэродром,показываете самолёты,рассказываете для чего они нужны,типо вжуух брбрбр они такие по полям летают опыляют иногда людей перевозят на дальние растояния, она все это снимает,делает пост где извиняется что до этого ввела всех в заблуждения потомучто пещерна глупа,этот пост тиражируют во всех СМИ иусе и да ещё она удаляет свою страничку на всё время пандемии


А так штраф,она сейчас будет доказать соседкам что ее осудили за "правду" а она мученик веры)) 100 раз таких видел они не меняются и прояснения в голове не происходит
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§ Victor Yang
Женщину, сообщившую о химическом отравлении населения в Instagram, задержала полиция в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12959
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.07.20 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Зачем суд? Она заплатит а в голове ничего не останется

После 1000 МРП - останется. Сумма немаленькая.
Цитата:
abaika95:
Берете ее, везёте на аэродром,показываете самолёты,рассказываете для чего они нужны,типо вжуух брбрбр они такие по полям летают опыляют иногда людей перевозят на дальние растояния, она все это снимает,делает пост где извиняется что до этого ввела всех в заблуждения потомучто пещерна глупа,этот пост тиражируют во всех СМИ иусе

Таким пtщерно глупым - всё равно что объясняй, что не объясняй. А через собственную шкуру дойдёт быстрее. И пусть дальше рассказывает соседкам что хочет, но теперь будет знать что за распространение непроверенной информации можно заплатить - или деньгами или работами (что скорее всего).

[Исправлено: Victor Yang, 24.07.2020 - 10:53]
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§ maxsaf
Re: Женщину, сообщившую о химическом отравлении населения в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7267
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.07.20 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тетя скажет, что искренне верила в то, что распространяла, и никто не докажет, что это было заведомо ложным. :-)
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§ Тот самый
Re: Женщину, сообщившую о химическом отравлении населения в...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 847
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 24.07.20 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всего одну что ли? Там 25% таких, штрафами можно доходы бюджета удвоить - "чЕпирование", Билл Гейтс, заражающие коронавирусом вышки 5G, правительство заражает нас коронавирусом, потому что за каждого заражённого получает субсидии, вакцины от коронавируса будут с чипами, чтобы управлять нами, сестра мужа тёщи одноклассника бабушки пошла лечить ногу, а ей в поликлинике предложили 200 тыщ тенге и написали коронавирус.

P.s. И зачем в статье фото самолёта? :lol: Выглядит, как будто она не фейк писала, а пострадала за правду.
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§ Гриня
Re: Женщину, сообщившую о химическом отравлении населения в...
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 694
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 24.07.20 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть полиция докажет что она сказала не правду.По закону чтобы наказать нужно доказать вину,а тут получается что женщина соврала только потому что полицейский так сказал?Я например просто скажу что патрулька проехала на красный сигнал светофора,мне наслово поверят без доказательств?Или точно также наоборот,полицейский скажет-я же видел!!!Пришьют к делу его личное мнение? А тут получается пришивают.Полицейские ДУМАЮТ что это брехня и фейк,а где доказательства?
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§ shootnix
Re: Женщину, сообщившую о химическом отравлении населения в...
shootnix


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 14.05.20
Отправлено: 24.07.20 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гриня:
а где доказательства?


А ведь действительно... А вдруг и впрямь самик этот вирус распылял? =))) Правда, где он надыбал столько вирусов, чтобы их распылять - непонятно. Вирус не бактерия, его сложно растить вне организма.
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§ abaika95
Женщину, сообщившую о химическом отравлении населения в Instagram, задержала полиция в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4533
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.07.20 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Тетя скажет, что искренне верила в то, что распространяла, и никто не докажет, что это было заведомо ложным/




А если к примеру я искренне верю что программисты все извращенцы? Приеду в Канаду и сделаю об этом пост? что напротив меня сидит программист и он вроде извращенец,то меня за клевету или за ложное сообщение не штрафанут?))
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§ КГСПС
Re: Женщину, сообщившую о химическом отравлении населения в...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1112
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 24.07.20 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наказание в виде штрафа в размере до 1000 МРП или исправительные работы в том же размере...? Может кто-нибудь расшифрует, какой срок равен 1000 МРП.
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* Серый волк
Re: Женщину, сообщившую о химическом отравлении населения в...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11251
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.07.20 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС: Может кто-нибудь расшифрует, какой срок равен 1000 МРП.
Лучше расшифруйте сколько медалей на кители навесили насяльники полиции за поимку опаснейшей преступницы.
Ещё бы хорошо опрос среди полиции, сколько из них поверили.

Ну и на всякий случай детям запретите в песочницах самолётики лепить. :lol:
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