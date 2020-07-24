Цитата: antonK: могли бы и попросить своих коллег, из соседнего города, рассказать, как заключать сделки за пару часов

Зачем им????

Это же работать нуно!

А так навели глянец в своих аккаунтах в соцсетях, кинули прикормленной прессе фас как бобикам, чтоб об успехах лабали и порядок!

Ничего делать не нуно!



А то, что вопрос очень неудобный для них, ибо времени было вагон подготовиться даже для самых дурацких госзакупок - это немножко полироль с картинки аккаунта портит.



Самое интересное даже пронумерованный шпик отметил топорность пресухи. Может подсидеть хочет конкурентов по комментированию!



Работа то непыльная областные аккаунты поправлять и полировать изредка.

Не то, что в окопах НГ шпиком под забором круглые сутки.



В общем понятно теперь абсолютно что их статистике верить абсолютно нельзя. Скорее всего полируют и количество умерших так и не получивших помощи и заболевших и закопанных. А при их талантах в этих цифрах будут большие сюрпризы.